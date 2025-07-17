韓極限暴雨4人死傷！擋土牆崩塌「活埋白車」　死前9秒驚悚影像曝

▲南韓京畿道烏山市16日暴雨來襲，白色轎車行駛高架橋旁，遭擋土牆崩塌活埋。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球氣候極端異常，南韓從昨（16）日起再度迎來「極限暴雨」！光是在忠清南道，短短兩天內的降雨量便高達400mm，而大田、忠清北道、京畿道也淪為豪雨災區，暴雨夾帶雷電狂襲，造成4人死傷，京畿道烏山市一名40多歲男性駕駛轎車行經高架道路旁，豈料卻在9秒內遭到崩塌的擋土牆瞬間活埋，最後慘死車內。

根據《韓聯社》、《中央日報》，南韓忠清南北道、京畿道從16日起開始降下「極限暴雨」，光是從16日0時至今（17）日上午10時的降雨量，忠清南道瑞山市高達419.5mm、洪城郡411.4mm、唐津市376.5mm、牙山市349.5mm，南韓中央災難安全對策本部針對集中豪雨緊急召開會議，並針對京畿道、忠清南北道發布豪雨警報。

▼白色轎車行經高架橋旁道路，遭崩塌的擋土牆活埋。

這場豪雨也為當地帶來慘痛的傷亡災情！一名40多歲男性16日晚間7時4分（台灣時間晚間6時4分），駕駛著白色轎車行經京畿道烏山市佳長洞的高架橋沿線道路，豈料一旁高架橋的擋土牆，因為承受不住暴雨狂襲，而瞬間如骨牌般傾塌，彷彿是水門洩洪，最後白色轎車慘遭土堆活埋。

在擋土牆崩塌後，設置在高架橋上、長達數十公尺的水泥欄杆也隨之往下傾斜倒塌，最後覆蓋在土堆上，在畫面中完全找不到遭掩埋的白色轎車下落。事後，白色轎車遭活埋的行車紀錄器影像也被媒體公開，從擋土牆坍塌到活埋的時間只有短短9秒鐘，而拍下畫面的轎車駕駛則是緊急剎車，才因此並未受到重傷。

至於遭擋土牆崩塌活埋的白色轎車40多歲男性駕駛，則是於16日晚間10時緊急送往醫院搶救，不過到院前就已無生命跡象，最後宣告不治。

▼位於韓國西南部的光州廣域市17日暴雨成災，道路宛如小河。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓首爾17日發布豪雨注意報。（圖／VCG）

另外，忠清南道瑞山市石南洞，則有一名50多歲男性於17日凌晨3時59分開車行經道路，豈料卻因遇到暴雨來襲，導致車輛遭洪水灌頂淹沒，最後被人發現時已停止呼吸心跳，送往鄰近醫院急救後宣告身亡。

至於忠清南道青陽郡，則是於17日上午9時34分發生土石流，2名居民遭到活埋，由消防當局搶救當中。

報導指出，這場暴雨為南韓忠清南北道、京畿道當地帶來慘重災情，伴隨著打雷雨閃電的影響，多地河川氾濫、暴雨成災，至於連接首爾至釜山的幹線鐵道「京釜線」，從首爾車站至大田車站的一般列車也宣告停駛。