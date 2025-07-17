李在鎔「無罪定讞」！三星合併案打5年官司　13名高層全脫罪

▲南韓三星電子會長李在鎔。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓大法院（最高法院）作出最終裁定，針對三星電子會長李在鎔涉嫌不當合併與會計造假等指控，在判決中以無罪定讞，歷時近5年的司法攻防正式劃下句點。與李在鎔一同被起訴的13名前三星高層，也全數獲判無罪。法官明確表示，原審關於證據合法性與法理適用並無錯誤，駁回檢方上訴。

根據《韓聯社》，南韓大法院第3部合議庭（主審大法官為吳碩峻）今（17）日駁回檢察官上訴，維持今年2月法院在二審對李在鎔等被告作出「全數無罪」的判決。法官認定，檢方指控三星為鞏固李在鎔接班計畫，於2015年促成第一毛織與三星物產的合併，並涉嫌進行不當股價操作與會計造假，相關主張皆未獲採納。

法官指出，檢方提供的關鍵證據多數來自違法搜查程序，證據能力不足，不符合自由心證與合法搜證的標準。特別是包括三星Bioepis備份伺服器、高層簡訊等資料，在未保障當事人參與權下取得，無法作為定罪依據。這也是李在鎔自從2020年9月被起訴以來，歷時4年10個月的訴訟過程中，最終遭法院全面駁回檢方指控的關鍵。

被一併起訴的13名三星前高層，包括前未來戰略室長崔志成、戰略組長金鐘中與次長張忠基，也全數獲判無罪。法院重申，原審對證據效力及資本市場法與會計法相關法律適用均無誤解，強調無證據支持檢方所稱的不當合併與財報造假。

一審與二審判決指出，檢方依據「假設、推論與情境劇本」建構起訴內容，欠缺具體證據，難以成立刑事責任。尤其針對檢方指控三星Bioepis為避免資本虧損，將與合作夥伴Biogen的股票選擇權突然改列為負債並調整會計方式一事，法院認為該公司處理方式符合經濟實質，未違反會計原則。

對於三審大法院的最終定讞判決結果，李在鎔律師團表示，「大法院確認三星物產合併與三星生物會計處理均合法，歷經5年審理，感謝法院作出明智判決。」