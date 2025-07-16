準薇帕大環流將轉彎路徑南修　2天逼近「紫爆豪大雨」炸半個台灣

▲準薇帕颱風預估周末最靠近台灣。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

豪雨來襲！中央氣象署表示，南方有熱帶低壓TD09生成，未來有逐漸增強、發展為今年第6號颱風「薇帕」（Wipha，泰國命名）的趨勢，初步預估18日（周五）起到周末將一路向西北通過巴士海峽一帶，為最接近台灣的時間點，氣象署和日本氣象廳最新預報都將「準薇帕」路徑南修，更為遠離台灣一些。專家分析，準颱風逐漸靠近的這三天，東半部、恆春半島慎防有局部豪大雨發生機會。

天氣風險公司分析師吳聖宇預報，根據預報資料，目前TD09結構仍較為鬆散，因其環流很大、需要時間組織，強度發展較慢，24小時後有機會增強為6號薇帕颱風，路徑上，大致預報會趨向呂宋島北端或近海繼續往西北西方向通過台灣以南然後進入南海，距離台灣遠近仍有微調的空間。

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天氣預報部分，吳聖宇表示，18日颱風中心可能經過台灣正南方，持續受其北側偏東風影響，東半部、恆春半島有陣雨或短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機會，西半部平地天氣較穩定。19日（周六）颱風中心經過呂宋島附近後進入南海，繼續向西北西到西北方向移動，台灣附近持續受其北側寬廣的外圍環流影響，風向為偏東到東南風，東半部、恆春半島仍有陣雨或短暫陣雨，並有局部豪大雨發生機會，南部下半天開始也可能有局部短暫陣雨，中北部持續受地形屏障作用，降雨較少且集中在深山區，平地降雨機會較低。

▼準薇帕環流很大，強度發展較慢。（圖／翻攝cyclonicwx）



▼準薇帕颱風路徑稍微南修。（圖／中央氣象署）



吳聖宇說，20日（周日）颱風逐漸朝向港澳以南海域接近，慢慢遠離台灣，寬廣的外圍環流東南風仍持續影響台灣，花東地區、恆春半島、南部地區有陣雨或短暫陣雨，其中花東地區、恆春半島仍有局部豪大雨發生機會，宜蘭及大台北地區有局部短暫陣雨，桃園以南到台南以北地區則要留意午後局部大雷雨發生的情況，天氣持續不穩定。

吳聖宇提醒，後續整個季風低壓槽將停留一段時間，有可能會延續整個7月下旬，台灣就位在季風低壓槽內，天氣將會是較為不穩定的型態，而且季風低壓槽中應該還會繼續有其他的擾動系統發展，再有熱帶低壓或颱風出現的機會高。

根據氣象署和日本氣象廳今晚8時最新預報路徑，準薇帕一路向西走，在未來四天內將逐漸北轉、朝台灣南方海域靠近，路徑有南修趨勢，更為遠離台灣一些。

氣象署則預報，TD09今天（16日）早上於菲律賓東方海面生成，未來有逐漸增強、可能發展為薇帕颱風的趨勢。18日起到周末TD09將逐漸接近並通過菲律賓呂宋島北端至巴士海峽一帶，預計較為接近台灣的時間為18日晚間至20日上半天，這段時間因為大低壓區環流帶來偏東風，迎風面東半部地區及恆春半島將有明顯降雨，若TD未來路徑走得更往北一些，對台灣的影響程度就可能會更明顯。

▼氣象署天氣預報：



【7/17（周四）】

「清晨至上午」中南部地區零星短暫陣雨

各地注意「午後雷陣雨」

尤其午後「山區及南部地區」留意 局部大雨

西半部沒雨時天氣依然炎熱

晚起TD09外圍雲系接近，東南部地區及恆春半島逐漸出現零星短暫陣雨

【7/18～7/20（周五～周日）】

東半部與恆春半島：降雨明顯，可能出現豪雨

18日西半部：天氣炎熱，午後仍要注意雷陣雨

19日(週六)起南部地區降雨機率也會增加，但雨勢及範圍須視颱風的發展及接近狀況而定

注意長浪：18日起東半部、蘭嶼綠島、恆春半島、基隆北海岸；19日起南部沿海有長浪發生機率

▼準薇帕靠近台灣，東半部防紫爆豪雨。（圖／中央氣象署）

