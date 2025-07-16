　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

黃仁勳「唐裝」亮相鏈博會：中國AI模型是世界級的！

記者蔡紹堅／綜合報導

輝達創辦人、執行長黃仁勳16日穿著唐裝出席在北京舉辦的「中國國際供應鏈促進博覽會」，他在開幕演講時表示，中國AI模型是「世界級」的，中國的開源AI是全球進步的催化劑。值得注意的是，黃仁勳上午沒有穿著他的招牌皮衣亮相，而是換了一套唐裝。

黃仁勳是本屆「鏈博會」最受注目的嘉賓，主辦方特別請他為開幕式演講，他提到，像DeepSeek、阿里巴巴和騰訊這樣的模型都是世界一流的，均在中國開發，AI如今已成為基礎設施，就像電力一樣。

▼黃仁勳沒穿招牌皮衣，改穿唐裝。（圖／翻攝中新網）

▲▼黃仁勳「唐裝」亮相鏈博會：中國AI模型是世界級的。（圖／翻攝中新網）

黃仁勳指出，「中國AI模型是『世界級』的，人工智慧為中國供應鏈創造新增長點。人工智慧正在改變每一個行業，中國的開源人工智慧是全球進步的催化劑。」

黃仁勳強調，AI為中國供應鏈創造了全新的成長機會，輝達會持續與夥伴在AI方面合作，共創繁榮未來。

值得注意的是，黃仁勳上午出席開幕式時沒有穿著他的招牌皮衣，而是換了一套唐裝。黃仁勳一開始似乎打算用華語演講，講了一大段華語，但後來還是切換回最熟悉的英語。

黃仁勳今年1月、4月兩度到訪中國大陸，足跡遍布多座城市，此行已是他今年第三度到訪。黃仁勳15日接受《央視》採訪時宣布，美國政府已經批准了輝達的出口許可，可以開始發貨，所以他們將開始向中國市場銷售H20，「我非常期待能很快發貨H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」

▼黃仁勳穿唐裝為鏈博會演講。（圖／翻攝中新網）

▲▼黃仁勳「唐裝」亮相鏈博會：中國AI模型是世界級的。（圖／翻攝中新網）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連14天抽血畫面曝！女學生兩手都是洞
快訊／國家警報響！　大雷雨炸北北基
18歲女遭恐怖前任割頸！驚悚畫面曝
公車、輕軌停駛！高雄防空演習登場　不聽勸最高罰15萬
台電36歲員工命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」
買伴手禮回台「遭重罰20萬」　23歲女爆哭：真的粗心
6千伏特高壓電「左手進右手出」　台電36歲員工現況曝
快訊／14縣市大雨特報！　下到晚上
抽考！罷免投票所「麥玉珍看不懂」　狂喊：我聽不懂中英文
「每天抽血3次」女學生發燒送急診！教練冷回：實驗要做完

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸青少年「以球會友」　體驗福州「夜經濟」與傳統文化之美

大陸人民是不是中華民國國民？　國台辦這樣說

抖音神曲《大展鴻圖》原創舞蹈是他們！　舞團驚：沒料到會紅

黃仁勳「唐裝」亮相鏈博會：中國AI模型是世界級的！

中澳關係回暖推進　陸官媒籲澳洲：保持「三心」重回合作軌道

陸國台辦：堅決反對賴清德以任何形式「過境竄美」

台音樂家赴陸演出成大外宣？　國台辦：喊「我愛中國」何錯之有

樹枝掉落「插入頸部」12公分！　奇蹟「避開所有大血管」

封殺台8家實體搞經貿武器化　國台辦反問陸委會：是誰先脫鈎斷鏈

單方面啟用W121　國台辦：大陸空管工作無需與台灣協商

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

兩岸青少年「以球會友」　體驗福州「夜經濟」與傳統文化之美

大陸人民是不是中華民國國民？　國台辦這樣說

抖音神曲《大展鴻圖》原創舞蹈是他們！　舞團驚：沒料到會紅

黃仁勳「唐裝」亮相鏈博會：中國AI模型是世界級的！

中澳關係回暖推進　陸官媒籲澳洲：保持「三心」重回合作軌道

陸國台辦：堅決反對賴清德以任何形式「過境竄美」

台音樂家赴陸演出成大外宣？　國台辦：喊「我愛中國」何錯之有

樹枝掉落「插入頸部」12公分！　奇蹟「避開所有大血管」

封殺台8家實體搞經貿武器化　國台辦反問陸委會：是誰先脫鈎斷鏈

單方面啟用W121　國台辦：大陸空管工作無需與台灣協商

林右昌批藍白政治詐騙金光黨　「錢還在天上去哪裡領？」

桃園許厝港濕地升級！新設人文廣場　成踏浪、賞夕陽新據點

中國限制出口正極材料　泓辰 : 鋰錳鐵將成戰略物資

TOYOTA GR86日規新年式8／1登場！昔「高人氣塗裝」以特仕版回歸

反制川普關稅！巴西妓院對美籍客加收50％「川普稅」

兩岸青少年「以球會友」　體驗福州「夜經濟」與傳統文化之美

上屆跆拳道銀牌黃映瑄再戰世大運　拚獎牌兼當攝影師

這國家快破產了！慘背債2665億　信評連三降「恐步斯里蘭卡後塵」

「新一代Peugeot 3008」試駕！進口光環國產價　1.2升省油好開又好養

快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸北北基「國家警報響」

【鏡子噴走】軍用悍馬擦撞公車零件噴飛！　網熱議：感覺不太能怪駕駛

大陸熱門新聞

人妻爛尾樓維權爆紅！最新影片曝光

古代也有紅姐！他扮女裝...性侵182位美人　慘被處死

快訊／再制裁沈伯洋之父企業！　陸廢止在海關登記註冊

撿回收撿到金手鐲！竟是珠寶店員工當垃圾丟了

25歲網紅「經痛十年」受不了…決定停經

誰最心動？盤點「南京紅爺4大男嘉賓」

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

民進黨點名陸5款App有威脅　國台辦：必遭民意反對

陝西氣溫直逼45℃　居民：像火爐在烤

陸記者採訪遭砸爛攝影機　警方大動作拘人

大陸人民是不是中華民國國民？　國台辦這樣說

外貌非首要！健身鮮肉親吐「紅爺」溫柔攻勢

全球都在跳！《大展鴻圖》原創舞蹈是他們

更多熱門

相關新聞

CCL三雄獲美系外資按讚　台光電盤中閃見千元天價

CCL三雄獲美系外資按讚　台光電盤中閃見千元天價

美系外資看好AI需求帶動銅箔基板（CCL）族群上衝，全面調高台輝電（2383）、台燿（6274）及金像電（2368）目標價且都授予「買進」等，受此激勵，台光電盤中衝破千元閃見1005元天價，不過台耀、金像電皆走跌。

美財長證實「輝達H20解禁」是談判籌碼

美財長證實「輝達H20解禁」是談判籌碼

輝達H20輸中解禁　陸行之：知內情先賺、散戶吃剩肉

輝達H20輸中解禁　陸行之：知內情先賺、散戶吃剩肉

NotebookLM大進化！「精選筆記本」一次掌握全球50大財報

NotebookLM大進化！「精選筆記本」一次掌握全球50大財報

輝達H20解禁嗨漲　富比士：黃仁勳升格全球第6大富豪

輝達H20解禁嗨漲　富比士：黃仁勳升格全球第6大富豪

關鍵字：

黃仁勳輝達NvidiaAIH20

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

點名百個小國　川普：關稅超過10％一點點

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面