黃仁勳「唐裝」亮相鏈博會：中國AI模型是世界級的！

記者蔡紹堅／綜合報導

輝達創辦人、執行長黃仁勳16日穿著唐裝出席在北京舉辦的「中國國際供應鏈促進博覽會」，他在開幕演講時表示，中國AI模型是「世界級」的，中國的開源AI是全球進步的催化劑。值得注意的是，黃仁勳上午沒有穿著他的招牌皮衣亮相，而是換了一套唐裝。

黃仁勳是本屆「鏈博會」最受注目的嘉賓，主辦方特別請他為開幕式演講，他提到，像DeepSeek、阿里巴巴和騰訊這樣的模型都是世界一流的，均在中國開發，AI如今已成為基礎設施，就像電力一樣。

▼黃仁勳沒穿招牌皮衣，改穿唐裝。（圖／翻攝中新網）



黃仁勳指出，「中國AI模型是『世界級』的，人工智慧為中國供應鏈創造新增長點。人工智慧正在改變每一個行業，中國的開源人工智慧是全球進步的催化劑。」

黃仁勳強調，AI為中國供應鏈創造了全新的成長機會，輝達會持續與夥伴在AI方面合作，共創繁榮未來。

值得注意的是，黃仁勳上午出席開幕式時沒有穿著他的招牌皮衣，而是換了一套唐裝。黃仁勳一開始似乎打算用華語演講，講了一大段華語，但後來還是切換回最熟悉的英語。

黃仁勳今年1月、4月兩度到訪中國大陸，足跡遍布多座城市，此行已是他今年第三度到訪。黃仁勳15日接受《央視》採訪時宣布，美國政府已經批准了輝達的出口許可，可以開始發貨，所以他們將開始向中國市場銷售H20，「我非常期待能很快發貨H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」

▼黃仁勳穿唐裝為鏈博會演講。（圖／翻攝中新網）

