馬斯克Grok黑絲少女Ani狂晃太性感　被要求下架

▲美國反性剝削中心呼籲xAI把Ani下架。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

科技富豪馬斯克旗下xAI聊天機器人Grok的「AI伴侶」功能近日上線,讓用戶可與2款虛擬角色互動,也就是日本動漫風格少女Ani以及紅貓熊「壞壞Rudi」,在好感度提升之後,還能解鎖Ani身穿黑色性感薄紗的造型,且她的動作逼真、表情豐富,還會扭動身體。對此,美國反性剝削中心呼籲xAI把Ani下架,稱這助長高風險性行為。

NBC報導,目前這項AI伴侶功能開放所有Grok用戶使用,即便未付費訂閱也能體驗,但需手動開啟功能。開啟步驟依序是,點選選單進入設定(Settings),開啟「Enable Companions」選項,就能開始與Ani、壞壞Rudi(Bad Rudi)互動。2款虛擬角色的表情豐富,也能做出逼真手勢。

壞壞Rudi會用粗俗語言辱罵用戶,邀請用戶加入以「製造混亂」為目標的幫派,依據社群平台X流傳的影片以及與NBC新聞的對話之中,壞壞Rudi宣稱想要進行各種暴力計畫,包括在加州偷走遊艇、破壞婚禮、轟炸銀行、殺死億萬富翁等。

至於日本動漫風格少女Ani自稱能讓用戶生活「更性感」,當用戶持續和她對話,親密度提升之後,就能解鎖Ani性感內衣造型。依據社群平台流傳的動畫,可見Ani身上穿著黑色薄紗扭動身軀。

對此,美國反性剝削中心15日透過聲明要求xAI下架Ani,稱角色外貌幼態,助長高風險性行為。此前,Grok發布反猶太、讚美希特勒的攻擊性貼文引發爭議,事後發布聲明道歉。

Try out Companions in the Grok app!



Update the app and enable Companions in Settings. pic.twitter.com/GH0sJS4uDe