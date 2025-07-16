馬斯克Grok黑絲少女Ani狂晃太性感　被要求下架

▲美國反性剝削中心呼籲xAI把Ani下架。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

科技富豪馬斯克旗下xAI聊天機器人Grok的「AI伴侶」功能近日上線，讓用戶可與2款虛擬角色互動，也就是日本動漫風格少女Ani以及紅貓熊「壞壞Rudi」，在好感度提升之後，還能解鎖Ani身穿黑色性感薄紗的造型，且她的動作逼真、表情豐富，還會扭動身體。對此，美國反性剝削中心呼籲xAI把Ani下架，稱這助長高風險性行為。

NBC報導，目前這項AI伴侶功能開放所有Grok用戶使用，即便未付費訂閱也能體驗，但需手動開啟功能。開啟步驟依序是，點選選單進入設定（Settings），開啟「Enable Companions」選項，就能開始與Ani、壞壞Rudi（Bad Rudi）互動。2款虛擬角色的表情豐富，也能做出逼真手勢。

壞壞Rudi會用粗俗語言辱罵用戶，邀請用戶加入以「製造混亂」為目標的幫派，依據社群平台X流傳的影片以及與NBC新聞的對話之中，壞壞Rudi宣稱想要進行各種暴力計畫，包括在加州偷走遊艇、破壞婚禮、轟炸銀行、殺死億萬富翁等。

至於日本動漫風格少女Ani自稱能讓用戶生活「更性感」，當用戶持續和她對話，親密度提升之後，就能解鎖Ani性感內衣造型。依據社群平台流傳的動畫，可見Ani身上穿著黑色薄紗扭動身軀。

對此，美國反性剝削中心15日透過聲明要求xAI下架Ani，稱角色外貌幼態，助長高風險性行為。此前，Grok發布反猶太、讚美希特勒的攻擊性貼文引發爭議，事後發布聲明道歉。