陸企等輝達正式發貨通知　黃仁勳： 已收到預訂 H20 晶片訂單

▲黃仁勳透露已經接到H20 晶片的訂單，正在等待輝達正式發貨通知。（圖／翻攝中新網）

記者任以芳／綜合報導

美國輝達公司創始人兼首席執行官黃仁勳今(16)日參加鏈博會並發表演講，這也是他今年年內第三次來華。他接受媒體訪問時也透露出貨進度，已經有一些預訂 H20 晶片的企業，正在等待輝達正式發貨通知。

「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售H20。我非常期待能很快發貨H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」黃仁勳昨15日接受《央視》記者採訪，宣佈十分重要進展。

根據陸媒《第一財經》報導指出，鏈博會開幕式中場時間，黃仁勳接受媒體頓再次證實，一些已經預訂 H20 晶片的（中國）企業，正在等待輝達正式發貨通知。

《央廣》財經也報導稱，本次中國行期間，黃仁勳與大陸官方政府和業界會面，探討AI將如何提高生產力和擴大機遇。黃仁勳還向客戶分享兩個重要進展，一是美國已批准H20晶片銷往中國，以及輝達將推出RTX Pro GPU，目前正在提交重新銷售輝達H20 GPU的申請。

美國政府已向輝達保證將授予許可證，輝達希望盡快啓動交付。黃仁勳宣佈推出一款全新且完全兼容的輝達RTXPRO GPU，該產品「是為智能工廠和物流打造數字孿生AI的理想選擇」。

黃仁勳在訪問期間指出，世界已經到達一個拐點——AI已經成為一種基礎資源，就像能源、水和互聯網一樣。黃仁勳強調，輝達致力於支持開源研究、基礎模型和應用開發，從而實現AI的普及。

《澎湃新聞》報導也指出，「通用、開源的研究和基礎模型是 AI創新的支柱，」黃仁勳在華盛頓接受記者採訪時表示。「我們相信，每種民用模型都能夠在美國的技術堆棧上實現理想運行，這將幫助世界各國選擇我們的解決方案。」

回顧2022年起，美國政府對先進的輝達晶片出口至中國實施了嚴格的限制，此後還進行數次加碼。H20是為遵守美國出口限制而推出，專為中國市場設計的AI加速器。今年 4 月，美國出台對中國AI晶片出口的新的管制措施，導致輝達對華特供的H20晶片無法繼續在中國銷售，幾乎被排除在中國市場之外。

直到昨天輝達官方宣佈，公司將恢復H20在中國的銷售，並將推出面向中國市場的全新且完全兼容的GPU，黃仁勳先後在美國華盛頓和北京推廣AI，「強調了AI將為全球商業和社會帶來的諸多益處」。

受到利好消息推動，輝達（Nasdaq：NVDA）股價大漲4.04%收於每股170.70美元，總市值4.17兆美元，一夜增加約1620億美元。資料顯示，就在不久前，輝達剛成為全球首家市值達到4兆美元的公司。