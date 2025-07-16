　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸超過150萬開發者在輝達實現創新　黃仁勳：AI下一步是機器人系統

▲▼黃仁勳「唐裝」亮相鏈博會：中國AI模型是世界級的。（圖／翻攝中新網）

▲黃仁勳川「唐裝」亮相鏈博會，稱讚中國的開源AI是推動全球進步的催化劑。（圖／翻攝中新網）

記者任以芳／綜合報導

AI（人工智能）晶片龍頭輝達CEO黃仁勳今（16）日出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱鏈博會），換下皮衣，身著一身唐裝出席開幕式，首次用中文開場，稱自己「感覺很緊張」，這也是他首次使用中文演講，之後再切換英文，談及AI前景與發展，他一口氣說出時10多家中國平台與企業皆受益於輝達的AI技術，同時稱讚大陸DeepSeek，並且說「中國的開源AI是推動全球進步的催化劑。」

黃仁勳今天出席鏈博會並發表演講，一開始先用中文向在場所有人問候。他說，自己很高興這次來到中國。「這是我第一次參加鏈博會，這裡的規模非常大，氣氛也很熱烈，充分體現了中國對創新的堅信，並激勵了工匠（精神）的繁榮。」隨後，他突然不好意思笑了一下，迅速切換回轉為英文，幽默的說不想折磨在場觀眾。

綜合陸媒報導，演講中，黃仁勳表示，「中國供應鏈的發展堪稱奇跡，這份規模與活力令我深感振奮。」也是他首次向中國龐大的供應鏈體系介紹輝達（NVIDIA），也是我首次嘗試用中文致辭。

黃仁勳說，「我雖在美國成長，但始終堅持學習中文，今日願盡己所能與各位交流。中國對創新的堅定支持與共建繁榮未來的決心，在本次鏈博會上得到了充分展現。」

接著，黃仁勳簡要介紹輝達一路走來發展與深耕的產業領域。回顧1993年，輝達最初目標是透過3D圖形技術重塑個人電腦的遊戲體驗。之後參與並推動了PC遊戲產業的興起，成為全球最大的科技與娛樂融合產業之一。在中國市場輝達與騰訊、網易、米哈游、遊戲科學等領先企業建立了緊密合作關係。

黃仁勳接著介紹，1999年，英偉達推出全球首款可編程圖形處理器（GPU），開啟了加速計算的新時代；2006年，我們推出CUDA技術，將GPU升級為通用計算引擎，為人工智慧（AI）發展奠定基礎。十年前，AlexNet在英偉達GPU上成功運行，掀起AI技術的爆發式成長。AI運算從傳統CPU上的人工編程邏輯，轉向基於GPU的機器學習，深刻改變整個晶片與計算產業格局。

黃仁勳指出，2016年，英偉達發布全球首台AI超級電腦DGX-1，「我本人將第一台交付給當時仍為初創公司的OpenAI（位於舊金山）。」自此之後，英偉達持續拓展AI計算應用，從晶片設計延伸至系統、網路與軟體平台，實現AI計算效能十萬倍成長，遠超摩爾定律的千倍速度。輝達已成為驅動全球AI生態發展的核心計算平台。

▲▼ 黃仁勳、北京、演講 。（圖／翻攝 鏈博會）

▲ 黃仁勳堅定的說，AI的下一波浪潮將是機器人系統 。（圖／翻攝 鏈博會）

接著，他強調AI的重要性，正在全面變革各行各業，從科研、醫療、能源到交通與物流。中國有眾多平台與企業皆受益於輝達的AI技術，接著一口氣說出10多家中國科技公司，包括：微信、淘寶、抖音等應用背後有AI驅動；小米的自動駕駛與智能手機、百度的AI搜尋、美團的智能配送，AI還為推想醫療科技的醫學影像診斷系統提供支持，助力全球20多個國家的醫療水平提升。

黃仁勳也稱讚中國AI發展，中國有超過150萬名開發者在NVIDIA平台上開發，將他們的創新變為現實。由中國孕育並開源共享的DeepSeek、Alibaba、Tencent Hunyuan、MiniMax、Baidu Ernie Bot等世界級大模型，正在推動全球AI快速發展。

他也稱讚「中國的開源AI是推動全球進步的催化劑, 讓各國和各行業都有機會參與這一AI革命。」AI也在重塑供應鏈，徹底改變人們的生產與物流方式。

黃仁勳稱，中國已有數百個項目運用NVIDIA Omniverse模擬數字孿生，用於設計和優化工廠和倉儲。而機器人在NVIDIA Omniverse虛擬世界中進行訓練，以便能夠在物理世界中與人類安全協作。

黃仁勳說，AI的下一波浪潮將是機器人系統，它具備推理與執行能力，並且能夠理解物理世界，在未來十年中，工廠將由軟件和AI驅動，協調人機協作的機器人團隊，生產由AI所主導的智能產品。

最後，黃仁勳用中文總結，輝達將繼續與「長期的合作夥伴以及眾多新朋友攜手，在AI時代共創繁榮未來」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳梨遭連開多槍「本人狀況曝光」
簡奇陞質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉
台電員工不忍了！轟賴政府：拚命工作不是為了「撥補千億」大內宣
鳳梨初體驗知名迴轉壽司後出事　遭開12槍...歐菈疑也在車上
獨／顏清標父親辭世　享耆壽94歲
開槍致死案無罪定讞！副所長首度發聲
彰化縣府發錢了！豪大雨釀災...汽車最高領2萬
快訊／嫌犯開槍掃射畫面曝！尾隨「鳳梨」阿法座車
快訊／敘利亞首都傳巨大爆炸聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

輝達首度亮相鏈博會！　大陸特供H20晶片卻缺席展場

西安氣溫43℃致「多住戶玻璃熱炸」！　居民嚇：已經連2年這樣

美各種施壓！高端人才選擇回流中國　黃仁勳：對美國是損失

陸企等輝達正式發貨通知　黃仁勳： 已收到預訂 H20 晶片訂單

陸超過150萬開發者在輝達實現創新　黃仁勳：AI下一步是機器人系統

36歲男因「糖尿病引發心衰」死亡　23歲妻崩潰喊：絕不改嫁

飛機上肚子痛　陸16歲少女產下女嬰

陸男童遭塞後車廂！爸爸、繼母坐前座：只有一兩個小時

陸4歲女目睹父救哥落水失蹤　「頭七」尋獲遺體在24米深湖底

「補藥加老鼠藥」毒家暴夫　陸女遭判刑3年

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

輝達首度亮相鏈博會！　大陸特供H20晶片卻缺席展場

西安氣溫43℃致「多住戶玻璃熱炸」！　居民嚇：已經連2年這樣

美各種施壓！高端人才選擇回流中國　黃仁勳：對美國是損失

陸企等輝達正式發貨通知　黃仁勳： 已收到預訂 H20 晶片訂單

陸超過150萬開發者在輝達實現創新　黃仁勳：AI下一步是機器人系統

36歲男因「糖尿病引發心衰」死亡　23歲妻崩潰喊：絕不改嫁

飛機上肚子痛　陸16歲少女產下女嬰

陸男童遭塞後車廂！爸爸、繼母坐前座：只有一兩個小時

陸4歲女目睹父救哥落水失蹤　「頭七」尋獲遺體在24米深湖底

「補藥加老鼠藥」毒家暴夫　陸女遭判刑3年

宋嘉翔猛打賞攻守俱佳！古久保淡定：這只是正常表現

未來高中教育的趨勢與能力培養　迎接AI與永續時代的組合式超能力

老婆歐菈受驚嚇！　鳳梨遭歹徒連開12槍「本人狀況曝光」

鼻翼老是卡粉脫妝？角質太厚、粉上太多都是NG行為

嘉藥打造中藥檢測人才搖籃　培訓200人強化品質競爭力

新光三越董座爭奪戰落幕　吳東昇續任　吳昕陽升任副董

體育署攜手愛爾達、公視轉播世大運　各平台播出資訊一次看

十年搭檔寫下告別序章　日本「最美女雙」直落2晉級日羽公開賽次輪

颱風毀家園　蔡育輝籲：急需捐款、太空包、帆布與志工支援

溫布頓網球場重要「鷹眼」　哈里斯鷹Rufus綠茵場上工作17年

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

大陸熱門新聞

人妻爛尾樓維權爆紅！最新影片曝光

古代也有紅姐！他扮女裝...性侵182位美人　慘被處死

快訊／再制裁沈伯洋之父企業！　陸廢止在海關登記註冊

撿回收撿到金手鐲！竟是珠寶店員工當垃圾丟了

全球都在跳！《大展鴻圖》原創舞蹈是他們

大陸人民是不是中華民國國民？　國台辦這樣說

黃仁勳唐裝亮相：中國AI模型是世界級

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

25歲網紅「經痛十年」受不了…決定停經

誰最心動？盤點「南京紅爺4大男嘉賓」

陸媒世運報導還喊「中國台北」？　國台辦：奧會模式不涉及新聞

36歲男因「糖尿病引發心衰」死亡

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

民進黨點名陸5款App有威脅　國台辦：必遭民意反對

更多熱門

相關新聞

Grok黑絲少女Ani太性感　被要求下架

Grok黑絲少女Ani太性感　被要求下架

科技富豪馬斯克旗下xAI聊天機器人Grok的「AI伴侶」功能近日上線，讓用戶可與2款虛擬角色互動，也就是日本動漫風格少女Ani以及紅貓熊「壞壞Rudi」，在好感度提升之後，還能解鎖Ani身穿黑色性感薄紗的造型，且她的動作逼真、表情豐富，還會扭動身體。對此，美國反性剝削中心呼籲xAI把Ani下架，稱這助長高風險性行為。

半導體利多激勵！00927一天填息　7.2萬投資人息利雙收

半導體利多激勵！00927一天填息　7.2萬投資人息利雙收

黃仁勳唐裝亮相：中國AI模型是世界級

黃仁勳唐裝亮相：中國AI模型是世界級

CCL三雄獲美系外資按讚　台光電盤中閃見千元天價

CCL三雄獲美系外資按讚　台光電盤中閃見千元天價

美財長證實「輝達H20解禁」是談判籌碼

美財長證實「輝達H20解禁」是談判籌碼

關鍵字：

AI輝達黃仁勳北京鏈博會

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

即／網紅「鳳梨」遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

即／鳳梨遭槍手尾隨掃射！警曝「現場12彈殼」：鎖定身分追查中

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面