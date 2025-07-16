陸超過150萬開發者在輝達實現創新　黃仁勳：AI下一步是機器人系統

▲黃仁勳川「唐裝」亮相鏈博會，稱讚中國的開源AI是推動全球進步的催化劑。（圖／翻攝中新網）

記者任以芳／綜合報導

AI（人工智能）晶片龍頭輝達CEO黃仁勳今（16）日出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱鏈博會），換下皮衣，身著一身唐裝出席開幕式，首次用中文開場，稱自己「感覺很緊張」，這也是他首次使用中文演講，之後再切換英文，談及AI前景與發展，他一口氣說出時10多家中國平台與企業皆受益於輝達的AI技術，同時稱讚大陸DeepSeek，並且說「中國的開源AI是推動全球進步的催化劑。」

黃仁勳今天出席鏈博會並發表演講，一開始先用中文向在場所有人問候。他說，自己很高興這次來到中國。「這是我第一次參加鏈博會，這裡的規模非常大，氣氛也很熱烈，充分體現了中國對創新的堅信，並激勵了工匠（精神）的繁榮。」隨後，他突然不好意思笑了一下，迅速切換回轉為英文，幽默的說不想折磨在場觀眾。

綜合陸媒報導，演講中，黃仁勳表示，「中國供應鏈的發展堪稱奇跡，這份規模與活力令我深感振奮。」也是他首次向中國龐大的供應鏈體系介紹輝達（NVIDIA），也是我首次嘗試用中文致辭。

黃仁勳說，「我雖在美國成長，但始終堅持學習中文，今日願盡己所能與各位交流。中國對創新的堅定支持與共建繁榮未來的決心，在本次鏈博會上得到了充分展現。」

接著，黃仁勳簡要介紹輝達一路走來發展與深耕的產業領域。回顧1993年，輝達最初目標是透過3D圖形技術重塑個人電腦的遊戲體驗。之後參與並推動了PC遊戲產業的興起，成為全球最大的科技與娛樂融合產業之一。在中國市場輝達與騰訊、網易、米哈游、遊戲科學等領先企業建立了緊密合作關係。

黃仁勳接著介紹，1999年，英偉達推出全球首款可編程圖形處理器（GPU），開啟了加速計算的新時代；2006年，我們推出CUDA技術，將GPU升級為通用計算引擎，為人工智慧（AI）發展奠定基礎。十年前，AlexNet在英偉達GPU上成功運行，掀起AI技術的爆發式成長。AI運算從傳統CPU上的人工編程邏輯，轉向基於GPU的機器學習，深刻改變整個晶片與計算產業格局。

黃仁勳指出，2016年，英偉達發布全球首台AI超級電腦DGX-1，「我本人將第一台交付給當時仍為初創公司的OpenAI（位於舊金山）。」自此之後，英偉達持續拓展AI計算應用，從晶片設計延伸至系統、網路與軟體平台，實現AI計算效能十萬倍成長，遠超摩爾定律的千倍速度。輝達已成為驅動全球AI生態發展的核心計算平台。

▲ 黃仁勳堅定的說，AI的下一波浪潮將是機器人系統 。（圖／翻攝 鏈博會）

接著，他強調AI的重要性，正在全面變革各行各業，從科研、醫療、能源到交通與物流。中國有眾多平台與企業皆受益於輝達的AI技術，接著一口氣說出10多家中國科技公司，包括：微信、淘寶、抖音等應用背後有AI驅動；小米的自動駕駛與智能手機、百度的AI搜尋、美團的智能配送，AI還為推想醫療科技的醫學影像診斷系統提供支持，助力全球20多個國家的醫療水平提升。

黃仁勳也稱讚中國AI發展，中國有超過150萬名開發者在NVIDIA平台上開發，將他們的創新變為現實。由中國孕育並開源共享的DeepSeek、Alibaba、Tencent Hunyuan、MiniMax、Baidu Ernie Bot等世界級大模型，正在推動全球AI快速發展。

他也稱讚「中國的開源AI是推動全球進步的催化劑, 讓各國和各行業都有機會參與這一AI革命。」AI也在重塑供應鏈，徹底改變人們的生產與物流方式。

黃仁勳稱，中國已有數百個項目運用NVIDIA Omniverse模擬數字孿生，用於設計和優化工廠和倉儲。而機器人在NVIDIA Omniverse虛擬世界中進行訓練，以便能夠在物理世界中與人類安全協作。

黃仁勳說，AI的下一波浪潮將是機器人系統，它具備推理與執行能力，並且能夠理解物理世界，在未來十年中，工廠將由軟件和AI驅動，協調人機協作的機器人團隊，生產由AI所主導的智能產品。

最後，黃仁勳用中文總結，輝達將繼續與「長期的合作夥伴以及眾多新朋友攜手，在AI時代共創繁榮未來」。