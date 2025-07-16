台南子弟挺身救災！　許淂荃率兵10天清淤聽一句「辛苦了」全值得

▲陸軍砲兵訓練指揮部許淂荃上士帶領排組官兵，連日深入學甲災區進行清理行動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南歷經「丹娜絲」颱風重創，部分地區滿目瘡痍，歷經多日軍民協力，市容已逐步恢復，第4作戰區16日再度出動人力，針對鹽水、新營、學甲、將軍等15個行政區持續投入復原行動。

其中，陸軍砲兵訓練指揮部許淂荃上士身為台南在地子弟，自願率隊深入學甲區多處災點，堅守救災第一線已達第10天，展現軍愛民精神。

許淂荃帶領排組官兵，每天一早便投入清理任務，從剛開始移除倒塌樹木與鐵皮屋頂，協助打通交通動線；接著進駐國中小校園，合力鋸斷、搬運傾倒大樹；再深入社區清除瓦礫與雜物，不分日夜協助災民復原家園。今日更持續協助轄區護理之家清理傾倒物，讓長輩與護理人員能更安心出入。

許淂荃感性表示：「我們是一群來自這片土地的軍人，看到熟悉的街道被風災摧殘，當然要挺身而出。每天雖然都累，但看到家園慢慢變乾淨整齊，鄉親們一句『辛苦了』，就覺得一切都值得。」他也說，自己雖是軍人，但更是台南人。能與弟兄們一起在災後為家鄉出一分力，是責任、也是榮耀。

第4作戰區表示，目前每日持續調度人力機具，配合地方政府災後清理任務，期盼盡快讓受創的社區恢復正常運作。感謝所有奮戰中的基層官兵，尤其許淂荃等在地軍士官的挺身而出，不僅是行動典範，更是軍民同心、共度難關的最佳寫照。