丹娜絲災後台南拚重建！募款已破4835萬　意外曝光黃偉哲捐11萬

▲台南市政府設立丹娜絲颱風扶助專區與捐款平台，截至15日累計募得近5千萬善款。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南北部地區，造成上萬家戶停電、農漁畜產業損失慘重。面對漫長重建之路，台南市政府於第一時間啟動捐款與志工平台，匯聚各界善心力量，截至7月15日下午5時，已累計募得2746筆善款、金額達4835萬3690元，同時招募到593名志工投入災後協助，展現台南人「有災無礙」的堅韌精神。

台南市政府已在官網設立【丹娜絲颱風扶助專區】（https://www.tainan.gov.tw/News.aspx?n=44987），整合各項扶助措施、圖卡懶人包與Q&A資訊，讓受災民眾能快速查詢申請與協助流程。

市府副發言人林唯莉15日也在臉書分享一段不為人知的小故事。她透露，黃偉哲市長其實在救災捐款平台啟用前，就默默透過市府內部系統捐出11萬元，原未對外公開，直到處理市長信箱的祕書收到社會局的捐款感謝信才意外曝光。林唯莉說：「他從沒想炒作這件事，後來是為了不讓捐款企業被捲入風波，才低調證實此事。」

先前有媒體僅以一張照片質疑市長風災期間「外出用餐」，引發誤會。黃偉哲市長表示，該行程實為感謝捐款企業，並鼓勵企業採購台南在地農產品入菜，澄清並非個人聚餐。林唯莉也強調，市長每天行程滿檔，除了慰勞台電與外縣市救援人員、實地勘災，也同步推動原有市政，堅持「市政不能因災情而停擺」。

未來的重建之路十分漫長，市長黃偉哲除了不停勘災、慰勞台電、各縣市支援團隊以及志工投入救援，更要根據農漁牧損害、建築屋舍倒塌、校園及運動場所等龐大重建經費向中央積極爭取補助，此外，黃偉哲說：「除了許多決策要靜下心來思考、決定方向並確認執行，更重要的是，原本的市政持續前進、不能停擺」。黃偉哲用行動支持，不少人看了感動也為其打抱不平，表示「市長這份為善不欲人知的態度真的令人敬佩。」、「很多人習慣拿做善事來包裝自己，他卻選擇把關懷變成日常、不說嘴。這樣的堅持，值得更多掌聲。」，也有人留言呼籲「台南市民真的不要被那些不實言論給矇騙」。



林唯莉也提醒，台南市社會局災害捐款平台（https://donate.tainan.gov.tw/）可指定善款用途，專款專用於房屋修繕、慰問金與災後重建補助，捐款安全透明不怕詐騙；重建志工平台（https://gudate.com/view.php）也持續招募中，歡迎各界報名支援災後重建作業，發揮一己之力。

「風雨過後見人心，這份凝聚，就是台南最動人的力量。」市府呼籲社會大眾一同關注災民需求，以實際行動陪伴台南走過風災，迎向重建。