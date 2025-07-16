國1台南下營段驚悚追撞9傷！廂型車側翻　乘客出國行程恐泡湯

▲國道1號下營段發生自小客與廂型車碰撞事故，廂型車當場側翻，造成9人受傷送醫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道1號台南下營段16日凌晨發生驚悚車禍！一輛自小客車疑因駕駛疲勞不支，失控撞上內側護欄，隨即遭後方搭載正欲出國前往機場的乘客之廂型車追撞，造成廂型車側翻，2名駕駛與7名乘客共9人受傷，幸皆為輕傷，送醫治療中。

這起事故發生在16日凌晨4時19分，地點位於國道1號北向299.1公里處，屬於台南市下營區路段。國道警察四大隊調查指出，駕駛自小客車的為36歲韓姓男子，當時疑似精神不濟、操作失當，突然撞上內側護欄後停在行車道上，車輛毀損明顯。僅數秒之後，後方由58歲王姓男子駕駛的租賃廂型車（9人座）閃避不及，正面撞上，整輛車因劇烈衝擊側翻在外側車道。

廂型車當時車上共載有6名乘客，年齡層從18歲到90歲，當時係搭車欲出國趕往機場途中，現場一度傳出有受困疑慮。台南市消防局獲報後，緊急派遣麻豆、下營與官田分隊共出動3部救護車、1部指揮車，計9人趕往現場搶救，到場發現無人受困，經清點傷患與初步處置後，於清晨5時前陸續將韓男、王男及租賃小客貨車乘客7人，一共9人送往柳營奇美醫院與麻豆新樓醫院就醫。所有傷者皆意識清醒，僅有擦挫傷與輕微不適，無生命危險。

國道警察四大隊初步調查指出，兩名駕駛皆無酒精反應，酒測值為零。整起事故起因為韓男疑似疲勞駕駛，導致車輛失控自撞後，造成後方廂型車反應不及追撞。第四公路警察大隊藉此呼籲民眾，開車應全神貫注、雙手緊握方向盤，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人之交通安全。