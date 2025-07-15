台南嬤停電葬身火海　家屬：消防隊要我拿「預防火災海報」拍照

▲台南民宅日前發生火警全面燃燒，老婦屋內身亡。（圖／記者林東良翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

颱風丹娜絲重創台灣南部，導致連日多處停電。台南七股12日發生一起火警，導致5天後將過生日的88歲吳姓老婦死亡。豈料，吳婦的兒子黃男表示，消防隊事後竟送他「火災警報器」，並請他拿著「如何預防火災」的海報拍照，讓失去房屋跟母親的他愣在原地。

根據調查，這起火警發生在13日晚間7點左右，消防人員獲報以後，7點52分趕抵現場，並且開始撲救工作。黃男指出，他跟媽媽兩人住處偏僻，未復電才點蠟燭照明，沒想到竟起火燃燒，讓他非常後悔，現在他也只能暫時被安置在活動中心生活，靠著睡袋過夜。

▲黃男（右2）住處被火燒，現在只能住在活動中心的椅子上。（圖／翻攝陳亭妃臉書）



據《上下游 News&Market》報導，黃男沒有被通知去緊急安置中心，因為黃男被燒毀的住處屋頂還在。此外，消防隊找到黃男，贈送火災警報器並請對方拿著「如何預防火災」海報拍照，讓黃當場愣住。一旁的里長見狀發火趕人，嗆「給一個剛被火燒掉房子的人送火災警報器，會不會太離譜」。

針對此憾事，民進黨台南市立委陳亭妃13日表示，她13日與議員蔡秋蘭、里長黃郁志一同前往慰問，得知吳姓婦人家境不佳、棲身之所又被火災燒毀，目前吳婦的兒子只能暫時安置在活動中心，等待後續安排。

陳亭妃提到，見到里長留下難過的眼淚，她感到十分不捨，也承諾會給予最大的協助，希望能協助災民重新站起來，「水火無情，請大家務必注意安全，此刻我們都是台南人，漫漫重建路有你我同行，願天佑台南，不要再有憾事發生。」