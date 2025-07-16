災後復原不懈怠！黃偉哲駐守台南　派副市長赴日行銷芒果爆熱潮

▲台南市副市長趙卿惠在東京白金高輪「QUEEN'S ISETAN」舉辦芒果試吃活動，吸引眾多民眾駐足體驗台南農產魅力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風侵襲台南，造成重大損害之際，市政腳步不停歇，台南市長黃偉哲為親自坐鎮災後重建第一線，取消原訂赴日行銷台南芒果的行程，改由副市長趙卿惠代表出訪，積極推動農產外銷。

趙卿惠此行赴日多地舉辦推廣活動，與駐日代表李逸洋共同為台南精品芒果發聲，成功打開在日市場熱度，再次展現農產外交成果。

台南市政府指出，雖然本次颱風造成農損嚴重，但災後重建與農產推廣須同時並進，才能穩住產地信心、拓展外銷通路。趙卿惠14日至16日赴日，先後在東京白金高輪的「QUEEN'S ISETAN」超市、澀谷的人氣手搖飲店「茶之魔手」舉辦芒果推廣活動，並於小石川店舉辦上架記者會，成功引起民眾熱烈迴響。

在「茶之魔手」澀谷店，趙卿惠更化身一日店長，推出「購買飲品即贈送一顆台南愛文芒果」的限時活動，現場大排長龍，引起日媒與路人圍觀拍照。不少日本民眾表示：「這芒果香氣濃鬱、甜度高，很適合搭配刨冰吃！」也有曾經造訪台南玉井的遊客回憶：「當地的芒果冰真的超讚，今天一吃就想起來了。」現場還有旅日台灣人感動地表示：「在日本吃到來自家鄉台南的芒果，真的太幸福了。」

「Queen’s ISETAN」為日本百年百貨三越伊勢丹集團旗下精緻超市品牌，主打高端消費族群，去年首次引進台南頂級愛文芒果即獲好評，今年擴展至22間門市同步上架，由玉井聯興合作社出品，品質獲專業肯定。

駐日代表李逸洋大使也親臨活動現場，表示日本是台灣最大水果出口市場，2024年對日出口鮮果高達3,332萬美元，佔總量四成以上，台南芒果、鳳梨等熱帶水果備受喜愛。他強調：「代表處每年也會採購芒果作為中元贈禮，象徵台日農產合作與情誼。」

副市長趙卿惠表示，市府深知農民受災壓力沉重，因此更需持續拓展國際市場，協助穩定產銷鏈。今年再次感謝MI FOOD STYLE與REPROALL兩大企業協力推廣，讓台南農產在日本站穩腳步。未來也將深化與日方在農水產領域的合作，持續提升台南品牌能見度。

市長黃偉哲則留守台南勘災、慰勞第一線人員、爭取中央補助。他強調：「市政不能因風災停擺，重建要快、行銷不能斷，讓全世界看見台南的堅韌與溫度。」