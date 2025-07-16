　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

災後復原不懈怠！黃偉哲駐守台南　派副市長赴日行銷芒果爆熱潮

▲台南市副市長趙卿惠在東京白金高輪「QUEEN`S ISETAN」舉辦芒果試吃活動，吸引眾多民眾駐足體驗台南農產魅力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市副市長趙卿惠在東京白金高輪「QUEEN'S ISETAN」舉辦芒果試吃活動，吸引眾多民眾駐足體驗台南農產魅力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風侵襲台南，造成重大損害之際，市政腳步不停歇，台南市長黃偉哲為親自坐鎮災後重建第一線，取消原訂赴日行銷台南芒果的行程，改由副市長趙卿惠代表出訪，積極推動農產外銷。

趙卿惠此行赴日多地舉辦推廣活動，與駐日代表李逸洋共同為台南精品芒果發聲，成功打開在日市場熱度，再次展現農產外交成果。

▲台南市副市長趙卿惠在東京白金高輪「QUEEN`S ISETAN」舉辦芒果試吃活動，吸引眾多民眾駐足體驗台南農產魅力。（記者林東良翻攝，下同）

台南市政府指出，雖然本次颱風造成農損嚴重，但災後重建與農產推廣須同時並進，才能穩住產地信心、拓展外銷通路。趙卿惠14日至16日赴日，先後在東京白金高輪的「QUEEN'S ISETAN」超市、澀谷的人氣手搖飲店「茶之魔手」舉辦芒果推廣活動，並於小石川店舉辦上架記者會，成功引起民眾熱烈迴響。

在「茶之魔手」澀谷店，趙卿惠更化身一日店長，推出「購買飲品即贈送一顆台南愛文芒果」的限時活動，現場大排長龍，引起日媒與路人圍觀拍照。不少日本民眾表示：「這芒果香氣濃鬱、甜度高，很適合搭配刨冰吃！」也有曾經造訪台南玉井的遊客回憶：「當地的芒果冰真的超讚，今天一吃就想起來了。」現場還有旅日台灣人感動地表示：「在日本吃到來自家鄉台南的芒果，真的太幸福了。」

▲台南市副市長趙卿惠在東京白金高輪「QUEEN`S ISETAN」舉辦芒果試吃活動，吸引眾多民眾駐足體驗台南農產魅力。（記者林東良翻攝，下同）

「Queen’s ISETAN」為日本百年百貨三越伊勢丹集團旗下精緻超市品牌，主打高端消費族群，去年首次引進台南頂級愛文芒果即獲好評，今年擴展至22間門市同步上架，由玉井聯興合作社出品，品質獲專業肯定。

駐日代表李逸洋大使也親臨活動現場，表示日本是台灣最大水果出口市場，2024年對日出口鮮果高達3,332萬美元，佔總量四成以上，台南芒果、鳳梨等熱帶水果備受喜愛。他強調：「代表處每年也會採購芒果作為中元贈禮，象徵台日農產合作與情誼。」

▲台南市副市長趙卿惠在東京白金高輪「QUEEN`S ISETAN」舉辦芒果試吃活動，吸引眾多民眾駐足體驗台南農產魅力。（記者林東良翻攝，下同）

副市長趙卿惠表示，市府深知農民受災壓力沉重，因此更需持續拓展國際市場，協助穩定產銷鏈。今年再次感謝MI FOOD STYLE與REPROALL兩大企業協力推廣，讓台南農產在日本站穩腳步。未來也將深化與日方在農水產領域的合作，持續提升台南品牌能見度。

市長黃偉哲則留守台南勘災、慰勞第一線人員、爭取中央補助。他強調：「市政不能因風災停擺，重建要快、行銷不能斷，讓全世界看見台南的堅韌與溫度。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光
快訊／台灣雙職籃10隊合作　莊瑞雄：意向書已超過一半回傳
iPhone 17外觀爆料　2款新色曝光
不是惡鄰！隔壁敲打聲「連續1小時」　34歲男中風求救
快訊／雙北雨彈升級！15縣市豪大雨特報
敵導彈攻擊南部(台南除外)！防空演習中山一路全淨空
快訊／教育部罰台師大110萬！　主持人罰50萬
「薇帕」颱風最快明天生成　預測路徑曝
涉虐童153次女師首發聲！被解雇喊冤
「別再講幹話！」　朱立倫要卓榮泰速編普發一萬元預算送立院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣達仁、長濱、成功衛生所主任聯合佈達

桃園道路驚見簡體字！議員嗆市長　市府打臉：那是省道

｢長青不老，智慧常新｣ 　114年台東縣長青學苑成果展

清境農場角逐觀光亮點獎　投票就有機會抽中國民賓館住宿券

預防下一波風災　陳亭妃協調聖母廟、天后宮作為安置點

竹市府永續施政成果發表　落實城市循環經濟與市民幸福永續

災後復原不懈怠！黃偉哲駐守台南　派副市長赴日行銷芒果爆熱潮

勘災不停歇！　黃偉哲親赴鹽水感謝屏東、高雄災後支援

還有4天！九族文化村推中彰投優惠　花680元暢玩整天還能抽賓士

安全健康快樂學習！花蓮為小學新生準備三好禮　安心踏上成長路

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

台東縣達仁、長濱、成功衛生所主任聯合佈達

桃園道路驚見簡體字！議員嗆市長　市府打臉：那是省道

｢長青不老，智慧常新｣ 　114年台東縣長青學苑成果展

清境農場角逐觀光亮點獎　投票就有機會抽中國民賓館住宿券

預防下一波風災　陳亭妃協調聖母廟、天后宮作為安置點

竹市府永續施政成果發表　落實城市循環經濟與市民幸福永續

災後復原不懈怠！黃偉哲駐守台南　派副市長赴日行銷芒果爆熱潮

勘災不停歇！　黃偉哲親赴鹽水感謝屏東、高雄災後支援

還有4天！九族文化村推中彰投優惠　花680元暢玩整天還能抽賓士

安全健康快樂學習！花蓮為小學新生準備三好禮　安心踏上成長路

新任矯正署長上任　鄭銘謙期勉「守護公平正義，落實矯正復歸」

台東縣達仁、長濱、成功衛生所主任聯合佈達

鏟屎官養到「超級黏人雞」　瞇眼拉長脖子貼額頭撒嬌

巴西咖啡恐大漲！　業者搶50%關稅前加速向美國運貨

40歲重度白內障！台中女水晶體「整個乳白色」併發青光眼險失明

中國男赴泰被同鄉綁架！　拒付「300萬贖金」遭殺害棄屍路邊

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

快訊／台灣雙職籃10隊合作　莊瑞雄：意向書已超過一半回傳

遭女足抽血案波及　林口長庚聲明：子計畫獨立執行「均遵守規範」

雲品進駐台東歷史建築「機關車庫」　千元就能享用烤鴨三吃

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

地方熱門新聞

涉資安風險！林世賢爆料縣府用DeepSeek寫稿　行政處急澄清

涉台鹽綠能案收押逾8個月前董座陳啓昱求交保合議庭另裁定

國軍漢光第41號演習實戰演練　強化國防戰力

台南取消7/16防空演習！因應丹娜絲風災後重建高屏仍照常

內政部替代役與警專生投入嘉義救災

屏東7/16下午防空演習　人車管制半小時

嬤停電點燭亡傳消防員要家屬拿海報拍照？南消澄清無強迫情事

新任桃園市觀旅局長　由經發局副局長陳靜芳接任

台南沿海三區復電慢台電扛300公斤變壓器搶修「一戶都不能少」

蘭花重災！北門牛記損失破億農業部承諾法人補助從0提高到50％

警大校長楊源明參訪嘉義市警局 　強化合作願景

彰化62人、13台重機具挺進台南災區

姑慕·巴紹勇奪金曲獎　獲封南投之光

「有臂而來」捐血送烤雞　苗栗在地企業號召捐血

更多熱門

相關新聞

黃偉哲親赴鹽水感謝屏東、高雄災後支援

黃偉哲親赴鹽水感謝屏東、高雄災後支援

丹娜絲颱風重創南部，台南多處地區積淹水、路樹傾倒、廢棄物堆積。市長黃偉哲16日上午再度前往鹽水區，親自向屏東、高雄支援隊伍表達感謝，感佩他們連日投入新營、後壁、白河、北門等災區的復原作業，形容這份跨縣市的義舉是「逆風裡最溫暖的力量」。

丹娜絲災後台南力拚重建！募款已破4835萬

丹娜絲災後台南力拚重建！募款已破4835萬

國1追撞廂型車側翻　乘客出國行程恐泡湯

國1追撞廂型車側翻　乘客出國行程恐泡湯

嬤停電葬身火海　爆要家屬拿防火災海報拍照

嬤停電葬身火海　爆要家屬拿防火災海報拍照

家齊高中辦竹編工作坊成大外籍生驚艷「最美制服」

家齊高中辦竹編工作坊成大外籍生驚艷「最美制服」

關鍵字：

黃偉哲台南副市長行銷芒果

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面