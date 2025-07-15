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卓榮泰稱1萬買遙控飛機！柳采葳酸「晉惠帝翻版」：何不食肉糜

▲行政院長卓榮泰。（記者林東良翻攝，下同）

▲行政院長卓榮泰15日南下勘災。（記者林東良翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

行政院長卓榮泰今（15日）南下高雄視察農糧署仁武倉庫時，針對普發現金1萬元法案發言引發爭議。他表示，民眾可能將這筆錢拿去購買冰箱或遙控飛機，對國家發展無實質助益，政府若需舉債，應用於救災與修復，而非普發現金。此言一出，也讓國民黨台北市議員柳采葳形容，此番發言宛如歷史上的晉惠帝「何不食肉糜」。

柳采葳今（15日）下午在臉書發文表示，卓榮泰此番發言宛如歷史上的晉惠帝「何不食肉糜」，「民眾想說的是，你以為我買冰箱，但我只想我買便當；你想遙控飛機，但我咬牙求生」，卓榮泰身為高官，與民間距離太遠，似乎已忘記1萬元能買100個台鐵便當，人民關心的是下一餐在哪裡、能省多少，而不是消費型商品。

柳采葳進一步指出，民進黨政府不應藉口發現金與救災預算衝突，企圖偷換概念，「行政院救災不力跟發現金給民眾有何關聯？難道不是賴清德總統不要大家什麼都靠國軍，所以才救災不力嗎？自己執政的鍋自己背，不要想方設法甩到人民身上。」

▲▼行政院長卓榮泰今(11日）視察彰化縣社頭鄉番石榴受損情形。（圖／行政院提供）

柳采葳也質疑，此次通過的條例，其提出方式與性質，與2020年疫情期間編列的1500億元特別預算相同，民進黨當年能做，現在卻反對，是「綠能你不能」的再次印證，更批評民進黨可能是因發現金對其執政與特定產業「毫無幫助」，才會表現出強烈抵抗。

國民黨組發會主委許宇甄則指出，1萬元對民眾並非奢侈補貼，而是電費、便當、補習費等生活必需支出的「救命錢」，質疑政府過去能發三倍券、五倍券和6000元，現在卻說發1萬元沒意義，顯然標準不一，呼籲行政院尊重立院決議，應於10月31日前如期發放現金，讓基層民眾有喘息機會。

柳采葳最後強調，賴政府應正視救災不力與政治操作過頭的問題，將施政重點拉回民生，「最可怕的不是任內被批評，而是卸任後，沒人記得你對國家貢獻了什麼。」

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