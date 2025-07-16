｢長青不老，智慧常新｣ 　114年台東縣長青學苑成果展

▲台東縣政府社會處舉辦「114年長青學苑成果展」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為展現台東縣銀髮族持續學習的精神風貌與豐碩成果，台東縣政府社會處於16日在台東大學台東校區6樓國際會議廳舉辦「114年長青學苑成果展」，此次活動不僅是長青學苑學員努力的結晶，更展現台東推動活躍老化、終身學習政策的成果，促進長者在學習中建立自信、拓展社交、保持活力，體現「活到老，學到老」的理念。

活動集結縣內各鄉鎮長青學苑的學員，展現一整年的學習成果，內容豐富多元，分為靜態展示與動態表演，展現銀髮族的學習熱情與生命力。在靜態展區，現場展出包括禪繞畫、粉彩、水彩畫、攝影作品及融合科技的AI生成畫作等，每一件作品都凝聚了學員們的創意與努力，呈現出長者持續學習的成果與藝術美感。動態表演則精采絕倫，內容涵蓋奔放節奏的非洲鼓演出、動人心弦的薩克斯風及二胡演奏；結合體能與藝術的運動科學舞，以及充滿文化色彩的日本文化祭舞蹈、中國風古典舞、夏威夷HULA草裙舞等。此外，現場還有溫馨感人的合唱節目，展現出長輩們齊心協力，讓觀眾深深感受到長者豐沛的能量與樂觀的生活態度。

台東縣政府社會處表示，2025年上半年，長青學苑迎來了739位長者的積極參與，開設課程分為上下學期共60門課，每學期為期三個月。今年的課程不僅延續了過往的學習亮點，更加入了新特色—「科技應用好好玩」與青年共同學習，使學員們的學習體驗更加多元與創新，學習現代科技，特別是3D列印與雷射割技術，並將這些前沿技術應用於實際創作，將虛擬創意轉化為具體的實體物件。這不僅增進了學員的動手能力，也開拓了他們對科技世界的理解和應用範疇。今年的課程創新與發展，更加展示了銀髮族的學習熱情與不斷追求進步的精神。

台東縣長饒慶鈴提到，台灣已正式邁入超高齡社會，面對這樣的轉變，縣府始終秉持「活到老、學到老」的精神，長期推動長青學苑的發展，致力於打造多元、友善的學習平台。她強調，不僅希望幫助長輩們維持身心健康，更鼓勵他們走出家門、培養興趣、拓展人際關係，讓晚年生活依然充實且有尊嚴。

社會處陳淑蘭處長表示，為因應學員多元化的學習需求，長青學苑積極擴充師資陣容，今年度與救國團台東縣團委會攜手合作導入創新課程，翻轉社會對高齡的既有印象，打造活躍老化的新典範，讓長者的學習更加深入、廣泛且實用。藉由多元豐富的課程與活動規劃，不僅顯著提升學習成效，也強化了學苑的整體專業水準與吸引力。高齡者是社會珍貴的資產，其智慧與人生經驗值得珍視與傳承。透過成果展，希望讓更多民眾看見長者的潛能與活力，打破對老化的刻板印象，協助長者維持健康，參與社會、強化安全感，進而促進世代融合，共創社區美好未來。