驚悚滾水淋身內幕曝！警疑酒後糾紛...蘭嶼男大面積燙傷搶命中

▲蘭嶼男遭熱水潑背部，已經住院兩的多禮拜，仍在加護病房治療。（示意圖／ETtoday資料照）

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

台東縣蘭嶼鄉6月29日疑發生酒後起糾紛事件，前鄉長謝胡原妻子的哥哥，遭到蓄意潑滾燙熱水2次，目前命危轉至台中治療，已住院2個多禮拜，目前仍在加護病房治療。

家屬在臉書社團「蘭嶼大小事」發文指出，家鄉竟有如此卑劣且狠心、致人於死的手段，用「滾燙的熱水」直潑家人，家人住進了加護病房迄今仍與死神拔河中，並且PO出傷勢照片。呼籲6月29日當晚遇見發生憾事的朋友們，站出來共同給予「那位卑劣且狠毒行為的人士」重重的一擊，應給予「故意肇事者」事實經過的動機察查、意圖行為追究及惡意行為之刑事責任。

據了解，謝胡原的妻兄董男6月29日晚間10點多，遭到2度蓄意潑灑滾燙熱水，導致頸部以下大面積燒傷，經歷過多次清創及治療後，目前命危在台中榮總接受治療。雖然家屬已報案，不過因缺乏有力影像，家屬為此上網發聲，希望能夠找到目擊者、還原事件真相，會試著先以島上方式解決。

警方表示，疑似因為酒後起糾紛，目前已初步掌握可疑對象，目前已初步掌握可疑對象，但仍待確認，詳情仍在調查當中。院方表示，董男已經住院兩個多禮拜，人還在加護病房治療中。