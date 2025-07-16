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「最危險鳥類」暴增6倍！　日政府警告全國107座機場當心鳥擊

▲▼南韓政府針對濟州航空失事客機尾翼殘骸進行調查。（圖／達志影像）

▲ 濟州航空2216航班墜毀於南韓務安國際機場。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓濟州航空7C2216航班空難造成179人死亡，事故原因疑似與鳥擊有關，引擎中尋獲的鳥類羽毛及血跡經DNA鑑定為「巴鴨」，而這類鳥擊也引發日本當局高度警戒。由於近年巴鴨數量大幅增加，日本國土交通省將其視為對飛安最危險的鳥類之一，更向全國機場發出警告。

NHK報導，去年12月濟航空難過後，DNA鑑定確認撞擊這架波音737-800客機的正是巴鴨，而據日本環境省年度調查顯示，國內巴鴨數量從2020年的2萬多隻激增至2024年的14萬多隻，5年暴增6倍以上。

這種候鳥在俄羅斯繁殖並於冬季南下，今年3月已被日本國交省正式列入「問題鳥種」名單，並向全國107座機場及直升機坪發出警示通知，強調巴鴨飛行時會成群結隊、密集排列，飛機可能一次撞上多隻，且巴鴨在鴨類中體重偏重，導致機體受損的機率極高。

東京大學名譽教授樋口廣芳警告，「巴鴨無疑是最危險的鳥種，一旦撞擊飛機可能引發連鎖碰撞，導致重大事故。」專家分析，中國及俄羅斯因都市開發破壞棲息地，加上氣候變遷影響，是造成巴鴨大量湧入日本的主因。

島根縣出雲機場緊鄰的宍道湖、成田機場附近的印旛沼及佐賀機場附近的諫早灣近年都有巴鴨大量聚集，因此應格外注意，其中出雲機場去年1月便曾發生飛機準備降落時遭3隻巴鴨撞擊，造成右翼受損而取消回程航班的事件。各地機場正加強監控系統，包括設置夜視設備並擴大巡邏範圍，以防範潛在的鳥擊風險。

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