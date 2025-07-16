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日公佈最新《防衛白皮書》　陸國防部：堅決反對！已提出嚴正交涉

▲大陸國防部首名「80後」發言人蔣斌。（圖／翻攝環球時報）

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／翻攝環球時報）

記者任以芳／綜合報導

大陸國防部新聞發言人蔣斌今（16）日就日本政府公布2025年版《防衛白皮書》發出答記者問，對其涉華內容表達強烈不滿與堅決反對。日方為給自身軍事鬆綁尋找藉口炮製虛假敘事，大肆渲染「中國威脅」，粗暴干涉中國內政。

記者提問，日本近日正式公佈2025年版《防衛白皮書》，繼續稱中國為「前所未有的最大戰略挑戰」，誣稱中「以實力單方面改變現狀」，並在台灣問題上指手畫腳。請問發言人有何評論？

蔣斌指出，日方為給自身軍事鬆綁尋找藉口炮製虛假敘事，大肆渲染「中國威脅」，粗暴干涉中國內政。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

蔣斌強調，日本軍國主義曾給中國和亞洲帶來深重災難。如今日方不僅未深刻反省，反而一再展現軍事擴張傾向，不僅大幅增加防衛預算，不斷放寬武器出口限制，拼湊軍事「小圈子」對抗，甚至出現修改「無核三原則」的聲音。

蔣斌進一步說，這些行徑違背「和平憲法」與「專守防衛」原則，嚴重破壞戰後國際秩序給亞太地區和平安寧帶來重大挑戰，已引起亞洲鄰國和國際社會高度警惕和深切擔憂。

蔣斌提醒，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。1945年台灣回歸中國，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。他呼籲日方正視歷史，切實恪守中日四個政治文件精神和在「台灣問題」上的承諾，以實際行動推動中日關係穩定健康發展。
 

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關鍵字：

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