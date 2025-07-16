派駐北京突遭逮捕！日商60歲男職員涉「間諜罪」　中國判3年半徒刑

▲北京市第一中級人民法院。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本第三大製藥公司「安斯泰來製藥」一名長期派駐中國北京的60多歲男性職員，疑似涉及違反間諜罪，而在返回日本之前遭到中國拘留。今（16）日上午，北京市第二中級人民法院開庭審理，判處該名日本男性3年6個月徒刑。對此，日本駐中國大使金杉憲治在旁聽結束後表示深感遺憾。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，該名遭到中國司法當局拘留的日本60多歲男性，其實是安斯泰來製藥長期派駐在中國當地的職員，且據傳因為長年派駐在中國，因此在北京當地日企內頗有聲望，然而2023年3月因公司內部人事調動而決定返回日本之前，卻遭到中國司法當局拘留。

該名男性必須前往當局指定的地點，受到中國當局「居住監視」，形同軟禁狀態，去年8月更因涉嫌間諜罪等遭中國當局起訴，然而詳細的起訴內容卻無法對外公開，去年11月首度開庭審理，但開庭內容並未對外公開。

16日上午9時30分（北京時間），北京市第二中級人民法院針對該案開庭審理，並由日本駐中國大使金杉憲治出席旁聽，最後判處該名日本男性60多歲職員3年6個月徒刑。

金杉憲治在休庭後向現場採訪記者透露，中國司法當局認定該男涉及間諜活動，「針對此次的有罪判決結果深表遺憾！未來（日本）政府將持續透過各種管道與層級，呼籲中國儘快釋放遭到拘留的日本同胞。」

日本外務省統計，中國自從2014年開始實施反間諜法後，便強化對於外國人的監視行動，至今已有17名日本人曾遭到中國拘留，包括此次遭宣判3年半徒刑的日本男性在內，一共有5人尚未獲釋，而另外4人則遭判12到15年有期徒刑。

報導指出，由於間諜罪的檢舉標準並不透明，因此引發日本企業駐中職員們惶恐不安，儘管日本持續要求中國應儘早放人，但估計此次判決結果將讓日中兩國關係蒙上更深一層的陰影。