川普關稅炸彈開天價！施壓南韓砸4000億美元設基金　重振美製造業

▲據傳川普政府要求南韓向美國成立4000億美元規模投資基金，重振美國製造業。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

在經過數個月貿易談判後，美國總統川普表示，將於8月1日起向南韓、日本課徵25%對等關稅。面臨「關稅炸彈」轟炸，南韓李在明政府今年6月上台以後，加快與美國談判腳步。不過韓媒卻爆料，美方在7月的兩次談判中，要求南韓比照日本，成立規模達4000億美元的投資基金，以重振美國製造業。

4000億美元（約550兆韓元），已經超過南韓政府今年度國家預算的80%。

韓媒《朝鮮日報》獨家報導，美國與南韓曾於本月7日、10日兩度在華府進行貿易談判，當時南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九在與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）協商後曾對外透露，會談上韓美兩國針對製造業合作方案進行深度討論。

只是，南韓政府另一名關係人士則表示，「儘管（南韓）政府為了儘量降低對等關稅和汽車關稅，曾針對農產品進口和鬆綁各種非關稅壁壘，準備了許多能夠向美方提案的計畫，但是盧特尼克部長卻聚焦在對美投資基金的設立。」

▲南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九多次赴美談判。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，川普分別向南韓、日本發出最後通牒，表示將於8月1日起課徵對等關稅25%，然而此時川普卻又向南韓表達新的提案，要求南韓「比照日本」，向美國挹注4000億美元成立投資基金，以重振美國製造業，規模之所以比照日本，其原因是南韓、日本的對美貿易順差（黑字）的規模相仿，不過南韓政府因其金額太過龐大，難以接受美方提案。

英媒《金融時報》曾於5月透露，在美國成立投資基金，其實當初是由日本所提意，日本軟銀集團創辦人孫正義向美國財政部長貝森特提議，成立3000億美元的投資基金，只是經過談判後，規模升高至4000億美元。對於川普而言，可以拉攏國外投資、重振美國國內製造業；對於日本而言，則可換取減免汽車等關稅。

根據《韓聯社》，熟稔韓美兩國貿易談判的消息人士今（16）日透露，美國開始向南韓提出具體要求，包括消弭貿易不平衡（赤字）、重振美國製造業、換取南韓大規模投資，美方希望南韓能大規模進口美國產天然氣、原油、稻米等農產品，同時消除非關稅壁壘，包括開放30個月齡以上美牛、擴大進口美國稻米、鬆綁美國蘋果檢疫標準等。