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日本「最可愛國中生」票選起跑　超成熟美照曝光

日本最近票選「最可愛國中一年級女學生」，心愛さん（左圖）與のあさん（右圖）各自在社群X與轉發數類別獲得領先。（翻攝X@noachi_0130、@miyumiyumiyua79）

▲日本最近票選「最可愛國中一年級女學生」，心愛さん（左圖）與のあさん（右圖）各自在社群X與轉發數類別獲得領先。（翻攝X@noachi_0130、@miyumiyumiyua79）

圖文／鏡週刊

日本近期選拔「最可愛國中一年級女學生」，正如火如荼地進行線上投票。然而，主辦單位公布項目領先的四位參賽者後，卻被日本網友質疑連連，原因皆指向她們過於「成熟」的外貌。

「最可愛國中一年級女學生」最新中場戰報出爐，日本《modelpress》公布選美活動最新投票進度，在各項指標中，心愛さん在社群平台X的投票中暫時領先；AIKIさん則是在資料瀏覽量方面表現突出；のあさん的貼文獲得最多轉發數；而綜合總分方面，則由えまさん拔得頭籌。本次評選活動將持續至7月21日，最終結果預計在7月23日揭曉。

日本「最可愛國中生」票選起跑　網見超齡選美照傻眼：這國一？

▲日本網友吐槽這次選美看起來大多超齡，只有えま外表符合國中生。（翻攝X@hashimoto_ema）

官方公布4位領先的參賽者名單後，日本網友卻炸鍋，他們普遍認為參賽者外表看起來過於成熟，只有えま看起來比較像國中生，紛紛忍不住吐槽：「這你跟我說國一」更有人毒舌評論：「感覺像應召女郎」「很有商業氣息」，頓時選美活動變成「外貌年齡」大辯論。

日本「最可愛國中生」票選起跑　網見超齡選美照傻眼：這國一？

▲AIKIさん在資料瀏覽量排名第一。（翻攝X @Iam__Aiki）


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