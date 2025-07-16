假中古車買賣真詐騙！低收男遭囚9天逼交存摺　求償百萬結果曝

▲低收男想賣中古車賺錢卻遇上詐騙集團，對方持刀逼他交出存摺。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子因家境清寒，被列為政府低收入戶，為了賺取外快改善生活，誤信網路上的「中古車買賣賺佣金」廣告，不料卻落入詐騙集團陷阱，遭囚禁長達9天，並被迫交出3本銀行存摺供犯罪使用，事後，李男憤而提告求償100萬元，高雄地院審理後，判主謀許男等人須賠償10萬餘元。

判決指出，2022年8月，李男在手機上看到許男等人偽裝的中古車行廣告，聲稱「買賣一輛車可賺2萬元」。李男信以為真，與對方相約見面，卻在碰面時遭許男等人持刀脅迫，強行押上車帶往一處「集中營」拘禁。

期間，歹徒不斷恐嚇「外面都是我的人，有刀有槍，敢跑就打死你！」李男因害怕性命不保，被迫交出名下3本銀行存摺，供詐騙集團作為人頭帳戶使用。

李男被囚禁期間，詐騙集團利用他的帳戶收取被害人匯款，並由車手提領贓款。直到另一名被拘禁的林姓男子趁隙逃脫報警，警方才發動攻堅，成功救出李男。

事後，詐騙集團的許男等人因涉及洗錢、組織犯罪等罪，分別被判處7個月至1年8個月不等刑期，李男不甘被拘禁，另提民事訴訟求償100萬元精神撫慰金。

法院審理時，李男陳述，被囚禁期間身心承受極大壓力，甚至不確定能否活命；而許男等人未出庭答辯。法官衡量侵害情節後，判決許男等人應賠償10萬餘元，全案可上訴。