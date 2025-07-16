男大生當車手賺2000元要關2年半　比同夥多關1年

記者黃翊婷／綜合報導

莊姓男大生去年8月間加入某詐騙集團擔任面交車手，並依照指示向受害人收取現金238萬2000元，事後獲得2000元報酬；後來受害人發現異狀報警，他很快便被警方循線逮捕。彰化地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，判處莊男有期徒刑2年6個月，比同案的劉姓車手刑期還要重。

▲劉男和莊男因擔任詐團車手，被法院判刑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，劉男和莊男分別在2024年7月、8月間加入同一個詐騙集團擔任面交車手，雙方談妥，每次成功取款之後，就能獲得2000元至2200元不等的報酬；接著，該詐團透過臉書散布投資廣告，向受害人聲稱可以使用APP進行股票投資獲利，還有提供線下交割服務，誘使受害人拿出錢來。

受害人在同年8月7日先交付30萬元現金，由劉男前往收取，並交給受害人一張偽造的交割憑證；同年同月22日，受害人再度交付238萬2000元現金，這次則是由莊男前往取款，完成之後，同樣給予受害人一張偽造的交割憑證。

劉男、莊男取得款項之後，便立刻按照詐團指示，將贓款放到停車場某台汽車底下，再由詐團其他成員前往取款，兩人完成「任務」後均獲得2000元報酬。後來受害人發現被騙，急忙報警處理，警方很快便循線逮捕劉、莊兩人。

彰化地院法官認為，劉男和莊男正值青年，卻選擇加入詐團擔任車手，兩人到案後均坦承參與組織、洗錢、詐欺取財等犯行，並分別繳回犯罪所得3萬元（扣除本案的2000元，其餘2萬8000元為劉男在他案擔任車手的報酬）、2000元，最終依犯3人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，判處劉男有期徒刑1年5個月、莊男有期徒刑2年6個月，全案仍可上訴。