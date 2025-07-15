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高規低價攏係假！大陸偽劣「白牌平板」銷台　500消費者被騙

▲刑事局逮捕透過蝦皮賣場傾銷偽冒標示劣質平板的陳姓主嫌並查扣大批平板。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕透過蝦皮賣場傾銷偽冒標示劣質平板的陳姓主嫌，並查扣大批平板。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

網路購物、遠距教學與會議需求大增的時代，民眾對平板電腦需求持續攀升。根據市場調查機構IDC公布的2024年第三季報告，全球單季平板銷量達3960萬台，台灣有不肖業者看準商機引進從大陸組裝「低配高標」的劣質平板來台販售。刑事局偵九大隊發現不肖業者以「高規低價」噱頭，販售外觀看似iPad、實則以粗劣硬體組裝的拼裝平板，再透過刷機灌改規格方式欺騙消費者，成為國內首宗俗稱「白牌平板」的詐欺案件。

刑事局偵九大隊第二隊日前接獲被害民眾陳情，蝦皮購物網站平板電腦銷售排行榜中，多數為主打高規低價的「白牌平板電腦」。不少消費者反映商品使用產生過熱、當機或黑屏無法開機，懷疑遭遇詐騙，遂報案求助。

▲刑事局逮捕透過蝦皮賣場傾銷偽冒標示劣質平板的陳姓主嫌並查扣大批平板。（圖／記者張君豪翻攝）

警方發現這些平板係由不肖業者仿製蘋果iPad外殼，內部卻採用市售平板早已淘汰的低階處理器晶片、劣質記憶體與舊版Android系統，業者拿到這些黑心偽劣平板後還會自行刷機取得root權限後，把低配的安卓7.0作業系統改成最新的13.x版本、透過變更操作系統版本數據欺矇消費者。被騙民眾多是不諳硬體配置的銀髮族或在學學生，發現買到爛平板後求償無門。

刑事局偵九二隊長張伊君指出，經幹員拆機檢視涉「低配高標」涉詐欺平板的硬體，發現CPU僅有4核心，卻被竄改顯示10核心，標示2T的內存容量、精實測只有128G，甚至標示512G的記憶體拆機檢查發現只有16G，這些劣質白牌平板的資料傳輸速度，比低價USB隨身碟還慢，明顯涉及不實標示、詐欺、偽造文書等罪嫌。

▲刑事局逮捕透過蝦皮賣場傾銷偽冒標示劣質平板的陳姓主嫌並查扣大批平板。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局會同北市中正一、松山分局共組專案小組蒐證後，6月25日首度持搜索票前往臺中約談提供蝦皮賣場帳號的李姓嫌犯（36歲），警方7月1日搜索該賣場位於桃園的物流倉庫查扣白牌平板518台，當場逮捕主嫌陳男（38歲），查扣手機3支、標籤機、筆電及電腦主機等證物。

刑事局調查，陳嫌自大陸大量進貨劣質平板，於國內倉庫分裝後透過人頭帳號販售，把根本無人要買的超低規格劣質平板改標成高性能白牌平板，透過1千到3千元不等低價、與Apple iPad相似的外型吸引消費者購買。警方根據交易紀錄確認至少有500名消費者被騙，全案訊後依《刑法》加重詐欺罪與偽造文書罪移送桃園地檢署偵辦。

刑事局呼籲，民眾網購電子產品應謹慎挑選商家，若廣告主打「高規低價」且評論極端，出現「溫度燙、畫質差、用沒多久就壞」等負評時，應提高警覺。刑事局偵九大隊呼籲，若有購買類似劣質平板受騙民眾，可攜帶購買證據至派出所報案指認求償。同時提醒切勿出租個人購物帳號供他人販售商品，否則可能淪為詐騙集團人頭，民眾切勿以身試法。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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