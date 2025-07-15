高規低價攏係假！大陸偽劣「白牌平板」銷台　500消費者被騙

▲刑事局逮捕透過蝦皮賣場傾銷偽冒標示劣質平板的陳姓主嫌，並查扣大批平板。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪／台北報導



網路購物、遠距教學與會議需求大增的時代，民眾對平板電腦需求持續攀升。根據市場調查機構IDC公布的2024年第三季報告，全球單季平板銷量達3960萬台，台灣有不肖業者看準商機引進從大陸組裝「低配高標」的劣質平板來台販售。刑事局偵九大隊發現不肖業者以「高規低價」噱頭，販售外觀看似iPad、實則以粗劣硬體組裝的拼裝平板，再透過刷機灌改規格方式欺騙消費者，成為國內首宗俗稱「白牌平板」的詐欺案件。



刑事局偵九大隊第二隊日前接獲被害民眾陳情，蝦皮購物網站平板電腦銷售排行榜中，多數為主打高規低價的「白牌平板電腦」。不少消費者反映商品使用產生過熱、當機或黑屏無法開機，懷疑遭遇詐騙，遂報案求助。







警方發現這些平板係由不肖業者仿製蘋果iPad外殼，內部卻採用市售平板早已淘汰的低階處理器晶片、劣質記憶體與舊版Android系統，業者拿到這些黑心偽劣平板後還會自行刷機取得root權限後，把低配的安卓7.0作業系統改成最新的13.x版本、透過變更操作系統版本數據欺矇消費者。被騙民眾多是不諳硬體配置的銀髮族或在學學生，發現買到爛平板後求償無門。



刑事局偵九二隊長張伊君指出，經幹員拆機檢視涉「低配高標」涉詐欺平板的硬體，發現CPU僅有4核心，卻被竄改顯示10核心，標示2T的內存容量、精實測只有128G，甚至標示512G的記憶體拆機檢查發現只有16G，這些劣質白牌平板的資料傳輸速度，比低價USB隨身碟還慢，明顯涉及不實標示、詐欺、偽造文書等罪嫌。







刑事局會同北市中正一、松山分局共組專案小組蒐證後，6月25日首度持搜索票前往臺中約談提供蝦皮賣場帳號的李姓嫌犯（36歲），警方7月1日搜索該賣場位於桃園的物流倉庫查扣白牌平板518台，當場逮捕主嫌陳男（38歲），查扣手機3支、標籤機、筆電及電腦主機等證物。



刑事局調查，陳嫌自大陸大量進貨劣質平板，於國內倉庫分裝後透過人頭帳號販售，把根本無人要買的超低規格劣質平板改標成高性能白牌平板，透過1千到3千元不等低價、與Apple iPad相似的外型吸引消費者購買。警方根據交易紀錄確認至少有500名消費者被騙，全案訊後依《刑法》加重詐欺罪與偽造文書罪移送桃園地檢署偵辦。



刑事局呼籲，民眾網購電子產品應謹慎挑選商家，若廣告主打「高規低價」且評論極端，出現「溫度燙、畫質差、用沒多久就壞」等負評時，應提高警覺。刑事局偵九大隊呼籲，若有購買類似劣質平板受騙民眾，可攜帶購買證據至派出所報案指認求償。同時提醒切勿出租個人購物帳號供他人販售商品，否則可能淪為詐騙集團人頭，民眾切勿以身試法。

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