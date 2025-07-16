　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車手喊冤「只是幫忙轉錢怎會是詐欺」　一查打臉已犯2案

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子曾兩度將提款卡交給詐團，因而被法院判刑，沒想到他仍不知悔改，竟跑去擔任詐團的出金車手，落網之後還辯稱，「我沒有騙受害人錢，怎麼會是詐欺，我只是幫忙轉錢」。台北地院法官日前審理之後，依共同犯詐欺取財罪判處林男拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲▼手銬。（圖／CFP）

▲林男擔任詐團的出金車手，負責將錢轉到受害人帳戶，讓受害人誤以為真的有獲利。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，林男明知將來源且用途不明的金錢匯入陌生人帳戶，可能會觸犯財產犯罪，他仍依照「阿茂」的指示，擔任詐團出金車手，在2023年10月間分別匯款3次至受害人的帳戶，導致受害人誤以為真的投資獲利，因而聽從詐團指示繼續匯款至指定帳戶，共計損失20萬元。

後來受害人發現被騙並報警處理，警方很快便循線找上林男。林男到案之後竟辯稱，「我沒有騙受害人錢，怎麼會是詐欺，我只是幫忙轉錢」。

但檢警仔細一查，發現林男在2020年12月、2021年3月都曾將提款卡提供給詐團使用，因而被法院判處有罪確定，訊後仍依法將他起訴。

台北地院法官表示，林男依照詐團指示出金給受害人，導致受害人誤信投資獲利，進而交付更多財物給詐團，行為確實不妥，考量到他已經在法院準備程序中改口坦承犯行，只是至今仍未與受害人達成和解或賠償，最終依共同犯詐欺取財罪判處他拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連14天抽血畫面曝！女學生兩手都是洞
快訊／國家警報響！　大雷雨炸北北基
18歲女遭恐怖前任割頸！驚悚畫面曝
公車、輕軌停駛！高雄防空演習登場　不聽勸最高罰15萬
台電36歲員工命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」
買伴手禮回台「遭重罰20萬」　23歲女爆哭：真的粗心
6千伏特高壓電「左手進右手出」　台電36歲員工現況曝
快訊／14縣市大雨特報！　下到晚上
抽考！罷免投票所「麥玉珍看不懂」　狂喊：我聽不懂中英文
「每天抽血3次」女學生發燒送急診！教練冷回：實驗要做完

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

壽豐惡火釀4死悲劇！徐榛蔚哀悼致慰問金　緊急安置並協助喪葬

公車、輕軌停駛！高雄防空演習13:30登場　不聽勸最高罰15萬

18歲女遭恐怖前任割頸！驚悚畫面曝　兇嫌連夜騎158km回土城

大罷免投票在即！西門町紅樓廣場掀2派之爭　他搶麥克風遭法辦

吳沛憶指「洗頭佔公款」陳玉珍否認辦公室裝SPA　求償結果曝

6千伏特高壓電「左手進右手出」　台電36歲員工心肺重創現況曝

欠國庫16萬耍賴！士林分署查封賓士V-Class　租賃負責人秒繳清

全國國道第三例！國3南投服務區畫紅線設吸菸區　違者最高罰1萬

欠薪還告人！高雄護理師控診所亂扣加班費　離職還被求償9萬4

車手喊冤「只是幫忙轉錢怎會是詐欺」　一查打臉已犯2案

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

壽豐惡火釀4死悲劇！徐榛蔚哀悼致慰問金　緊急安置並協助喪葬

公車、輕軌停駛！高雄防空演習13:30登場　不聽勸最高罰15萬

18歲女遭恐怖前任割頸！驚悚畫面曝　兇嫌連夜騎158km回土城

大罷免投票在即！西門町紅樓廣場掀2派之爭　他搶麥克風遭法辦

吳沛憶指「洗頭佔公款」陳玉珍否認辦公室裝SPA　求償結果曝

6千伏特高壓電「左手進右手出」　台電36歲員工心肺重創現況曝

欠國庫16萬耍賴！士林分署查封賓士V-Class　租賃負責人秒繳清

全國國道第三例！國3南投服務區畫紅線設吸菸區　違者最高罰1萬

欠薪還告人！高雄護理師控診所亂扣加班費　離職還被求償9萬4

車手喊冤「只是幫忙轉錢怎會是詐欺」　一查打臉已犯2案

中國限制出口正極材料　泓辰 : 鋰錳鐵將成戰略物資

TOYOTA GR86日規新年式8／1登場！昔「高人氣塗裝」以特仕版回歸

反制川普關稅！巴西妓院對美籍客加收50％「川普稅」

兩岸青少年「以球會友」　體驗福州「夜經濟」與傳統文化之美

上屆跆拳道銀牌黃映瑄再戰世大運　拚獎牌兼當攝影師

這國家快破產了！慘背債2665億　信評連三降「恐步斯里蘭卡後塵」

「新一代Peugeot 3008」試駕！進口光環國產價　1.2升省油好開又好養

快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸北北基「國家警報響」

壽豐惡火釀4死悲劇！徐榛蔚哀悼致慰問金　緊急安置並協助喪葬

丹娜絲釀農損逾26億　國民黨團提2訴求：農業設施補助提高至8成

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

社會熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

台電員工命危裝葉克膜　爸爸發文請大家幫祈禱

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

即／嘉義台電員工遭電擊重傷　過程曝光

嬤停電葬身火海　爆要家屬拿防火災海報拍照

即／台中18歲女遭割頸「鮮血噴牆」　23歲前男友落網

快訊／花蓮凌晨4死惡火！ 一家六口僅夫妻倖存

即／台中18歲女被刀割頸　警方鎖定嫌犯追查中

病危女與重病男友完成結婚登記　隔日安詳離世

鄧佳華寧被關也不繳罰款！　朋友曝超扯原因

蘭嶼男遭潑滾水命危！家屬PO文求目擊者

「Finger inside」成惡夢！惡師被炒反提告

更多熱門

相關新聞

台中醫捧2200萬面交投資款　得知真相崩潰

台中醫捧2200萬面交投資款　得知真相崩潰

台中市1名65歲黃姓醫師誤信臉書的股票投資群組，被誘騙匯出3百萬儲值金，後來又準備繳交2千2百萬元中籤認購款，黃男自信滿滿，堅稱不是遇到詐騙，不聽家人和警方規勸，不但堅持在家面交，更不願拿假鈔充數，行李箱裝滿綠油油現金，直到現身收款的「專員」坦承是車手，他最後一道的信心防線瞬間瓦解。

小三傳熱狗貼圖給人夫　正宮氣炸

小三傳熱狗貼圖給人夫　正宮氣炸

男大生當車手　賺2000元要關2年半

男大生當車手　賺2000元要關2年半

假冒政府普發現金釣魚簡訊！警籲勿點連結防詐

假冒政府普發現金釣魚簡訊！警籲勿點連結防詐

嘉義檢察長蔡宗熙親授詐騙反毒知識

嘉義檢察長蔡宗熙親授詐騙反毒知識

關鍵字：

台北地院詐騙車手

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

點名百個小國　川普：關稅超過10％一點點

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面