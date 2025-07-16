車手喊冤「只是幫忙轉錢怎會是詐欺」　一查打臉已犯2案

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子曾兩度將提款卡交給詐團，因而被法院判刑，沒想到他仍不知悔改，竟跑去擔任詐團的出金車手，落網之後還辯稱，「我沒有騙受害人錢，怎麼會是詐欺，我只是幫忙轉錢」。台北地院法官日前審理之後，依共同犯詐欺取財罪判處林男拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲林男擔任詐團的出金車手，負責將錢轉到受害人帳戶，讓受害人誤以為真的有獲利。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，林男明知將來源且用途不明的金錢匯入陌生人帳戶，可能會觸犯財產犯罪，他仍依照「阿茂」的指示，擔任詐團出金車手，在2023年10月間分別匯款3次至受害人的帳戶，導致受害人誤以為真的投資獲利，因而聽從詐團指示繼續匯款至指定帳戶，共計損失20萬元。

後來受害人發現被騙並報警處理，警方很快便循線找上林男。林男到案之後竟辯稱，「我沒有騙受害人錢，怎麼會是詐欺，我只是幫忙轉錢」。

但檢警仔細一查，發現林男在2020年12月、2021年3月都曾將提款卡提供給詐團使用，因而被法院判處有罪確定，訊後仍依法將他起訴。

台北地院法官表示，林男依照詐團指示出金給受害人，導致受害人誤信投資獲利，進而交付更多財物給詐團，行為確實不妥，考量到他已經在法院準備程序中改口坦承犯行，只是至今仍未與受害人達成和解或賠償，最終依共同犯詐欺取財罪判處他拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。