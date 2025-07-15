普發1萬還沒開始領！詐騙簡訊已出現　金門警提醒：勿信勿點

▲ 詐騙集團透過釣魚簡訊騙取民眾個資、銀行帳號 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名楊、潘鳳威／金門報導

在野黨日前在立法院三讀通過全民普發現金1萬元。消息一出，立即引發民眾熱議。然而，詐騙集團也趕上這波「熱潮」，透過即時通訊軟體發送大量釣魚簡訊，誘使民眾點擊不明連結申請所謂「普發現金」，金門警方就特別提醒民眾注意防範。

該簡訊內容多以「去年(2024)稅收超徵5283億元創新高，全民普發現金1萬元通過，申請連結如下」為題，並附上連結。點擊連結後，往往會導向偽裝成政府機關的網頁，要求輸入個資、銀行帳號，甚至OTP驗證碼，若是民眾一旦提供，就有可能被盜領個人帳戶資金，造成財產損失。

金門縣警局表示，政府如有現金發放政策，會透過官方網站、新聞媒體與公部門公告進行宣導，絕不會透過簡訊或連結要求民眾登錄個資或帳戶密碼；目前雖未接獲民眾因點擊簡訊連結遭詐案件，仍提醒民眾切記「不明簡訊千萬不要信（內容）、不明網址千萬不要點（連結）以及不明網頁千萬不要傳（個資或帳戶）」的防詐守則。

局長黃壬聰呼籲，民眾可觀看「165防騙宣導」LINE官方帳號或打詐儀錶板了解最新詐騙手法，在進行網路轉帳、臨櫃提（匯）款或填寫個資之前，務必三思並先行查證，若有疑惑，可撥打165反詐騙專線洽詢，保護自身權益；如接獲疑似詐騙之手機簡訊、社群廣告，請立即以110或165協助通報警方調查及遏止詐騙訊息散播。