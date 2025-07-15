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搶救更生人！嘉義檢察長蔡宗熙親授詐騙反毒知識

▲▼ 嘉義地檢署參與嘉義更生保護會輔導員教育訓練，檢察長親授識詐、反毒、懂輔導，拉更生人一把 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義地檢署參與嘉義更生保護會輔導員教育訓練，檢察長親授識詐、反毒、懂輔導，拉更生人一把 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣更生保護會嘉義分會日前辦理更生輔導員教育訓練，由黃俊森主任委員主持，嘉義地檢署蔡宗熙檢察長除親臨致詞外，並對所有輔導員進行一場專題講座，內容有認識毒品及反詐騙宣導，也講授一些基本法律常識，並分享更生人復歸社會所遭遇的困境，以及如何輔導來拉他們一把，希望他們能夠脫離犯罪的深淵，過一個正常幸福的生活。

▲▼ 嘉義地檢署參與嘉義更生保護會輔導員教育訓練，檢察長親授識詐、反毒、懂輔導，拉更生人一把 。（圖／嘉義地檢署提供）

檢察長蔡宗熙表示，去年嘉義縣市詐騙共有4,472件，被騙金額高達20億8千4百1萬餘元，假檢警詐騙、假貸款廣告、假中獎、家庭代工廣告及投資詐騙等等都是常見的一些詐騙手法，因此蔡檢察長提醒大家，個人資料要保護好，金融帳號存摺、密碼不能隨便給人家，否則很容易就受到詐騙。地檢署受理的案件，詐騙案件約占3成，雖然地檢署積極偵辦，但案件仍然無法有效降低，所以提升民眾的防詐意識便非常重要。

特別是投資詐騙，民眾投資一定要透過國家合法正式的投資管道，而不要去加入一間不知名的投資公司，特別是透過網路如臉書廣告，然後再加入Line群組，再進入某公司的App，這時候已經落入詐騙陷阱了，即便獲利金額曾經提領出來，那是詐騙集團放長線釣大魚的手法。更惡劣的還要被害人用不動產貸款投資，真的會家破人亡。

蔡檢察長也介紹毒品的種類及成癮產生的後果，特別是喪屍菸彈，施用後開車無法安全駕駛，經常造成重大傷亡，已列入二級毒品管制。

蔡檢察長除了宣導詐騙及毒品之外，也介紹一些基本法律觀念，包含告訴與撤回告訴、易科罰金及易服社會勞動等相關規定，讓更生輔導員有一基本認識。

▲▼ 嘉義地檢署參與嘉義更生保護會輔導員教育訓練，檢察長親授識詐、反毒、懂輔導，拉更生人一把 。（圖／嘉義地檢署提供）

由於輔導員所要輔導的對象是更生人，因此蔡檢察長分享更生人回歸家庭社會時會面臨那些困境，輔導員要運用那些資源來協助更生人，也希望輔導更生人能夠學會有同理心、正面思考，遇到事情時不要衝動，等冷靜下來之後再來處理，透過這三個方式，相信更生人再犯的機會就不高了。

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