　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市修法助輝達落腳北士科！　李四川再喊話新壽合意解約

▲▼台北市副市長李四川回應內政部回函「北士科地上權轉移案」。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市副市長李四川回應內政部回函「北士科地上權轉移案」。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

輝達（NVIDIA）選定北士科T17、T18基地設台灣總部設置，但該地已由新光人壽取得地上權，台北市政府希望與新壽合意解約，依「土地徵收條例」專案設定地上權給輝達。內政部昨表示，北市府可自訂辦法專案設定地上權。對此，北市府今表示，辦法修改預計2個月內完成，未來並持續與新壽協商合意解約。

內政部昨回應，區段徵收開發後取得可建築用地，依「土地徵收條例」第44條第1項第4款規定，「國民住宅用地、安置原住戶或經行政院專案核准所需土地得以讓售」，與本案專案核准設定地上權之情形不同。

但內政部指，第44條第1項第5款規定，「其餘可供建築土地，得予標售、標租或設定地上權」，同時於第6項規定「第1項第5款土地之標售、標租及設定地上權辦法，由各級主管機關定之」，台北市政府如考量本案有專案設定地上權予特定對象使用必要，得於「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」訂定相關規定後辦理。

對此，台北市副市長李四川今表示，新光人壽原本希望合約直接移轉給輝達，但這跟契約不符，因此市府希望可以「先合意解約後給輝達」，這樣就不違背契約。但要直接解約給輝達，有涉及法律問題，在徵收條例裡面是要蓋社宅、安置原來地址或報行政院核定才能讓售，沒有所謂可以直接設定地上權給特定對象。

為此，北市府報內政部，希望比照徵收條例的精神能核准。李四川說，內政部雖然沒有依照當初市府要的條例，但是找了另外的法條，如果要移轉給特定廠家可以訂定辦法，辦法訂定完後要經過市政會議通過、報議會備查，生效後才可辦理。

李四川指出，如果依照內政部的新聞稿說明，假設解約完要直接移轉給輝達，大概就有法律依據，進一步就是要跟新光人壽談合意解約，要進一步協商。

至於新壽對於合意解約的態度？李四川說，從頭到尾市府提這個方案新壽的不同意，媒體一度報導說同意、但又發重訊澄清，所以可能還要進一步協商。

李四川說，合意解約就沒有所謂的違約，新壽現在執行契約的繳款，都是正常的，「如果要合意解約，市府不會要新壽繳違約金」。他直言，如果新壽直接移轉給輝達，也許利潤可以透過地上權的轉移獲利，這可能是新壽主要考慮的。

地政局長王瑞雲說，上禮拜市府收到公文並回文後，目前新壽還沒有回文，市府也有致電問預計什麼時候回文，稱要請示高層。至於權利金的退還，王說，金額的部分，目前新壽權利金加地租已經繳了32.7億，至於未來會不會要退、退多少，還是要等新壽提出具體方案後再來做精算。

李四川說，原來的辦法就有，只是去做修正，辦法本身跟年限沒關係，辦法只有要說修訂完、報議會備查，如果解約有土地就可以移轉給特定對象如輝達，移轉給輝達後就是重訂合約的狀況再去做因應。

至於相關法令的研擬，是否要視新壽解約意願再說？還是會同步進行？李四川說，「會同時進行，還是要把相關法令原則上準備好，才有依據可以跟新壽談合意解約」；至於法令的研擬訂定時程，李說，還要經過市政會議、報議會備查，時間上差不多要1、2個月，會同時進行。

媒體追問，何時會和新壽談合意解約？李四川說，現階段跟新壽有契約上的關係，而市府和輝達從今年初到現在每週都會視訊，跟新壽的所有協調進度輝達都清楚。原則上就契約上先跟新壽談能否有合意解約的可能性。

副秘書長俞振華說，內政部同意市府用辦法來處理，主要是回應輝達本來的疑慮，輝達擔心北市府收回新壽的地上權後還是要透過公開招標的方式，但這顯然不符合輝達希望特定T17、18的目的。

俞振華表示，樂意看到內政部賦予市府能研擬一個機制為特定事業目的做專案處理，解決了輝達的疑慮，如果跟新壽合意解約，後續要把T17、18合併起來交給輝達，可以依市府訂定的辦法處理。

另外，李四川也透露，據他了解輝達跟新壽有簽訂MOU或是計劃書，時間大概約定要在9月底完成土地移轉的事項。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
欠67萬卡債　女靠ChatGPT幫忙還債
幕後／罷免倒數！民進黨估「6+4」名單　兩地仍是激戰區
京華城案法官問「替代羈押可能性」　柯文哲說話了
卓榮泰稱普發1萬只能買遙控飛機、冰箱　網洗版轟：吹冷氣講幹話
大台北明防大雨！　熱帶低壓後天生成影響台灣
逼每天抽3管血！周台英未解聘　台師大：若教育部退回會重審

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

指近5年在台不法中企已逾百家　國安局：會密注中共科技竊密挖角手法

遭控冷血霸凌助理　葉元之千字文澄清：悲劇不應成政治攻防燃料

盜圖被抓包！　民眾黨備位立委盜用綠委勘災圖卡還塗改

糗！民眾黨候任立委盜劉建國圖卡　還用辣椒塗改被網友狂酸

幕後／罷免倒數！民進黨估「6+4」名單　兩地仍是激戰區

北市修法助輝達落腳北士科！　李四川再喊話新壽合意解約

卓榮泰稱普發1萬只能買遙控飛機、冰箱　網友洗版轟：吹冷氣講幹話

台中型男立委籲投票反罷免　「守住普發1萬、還假於民」

漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

吳怡農：選民老闆每天都有權利要求換人試看看　但726罷免非常困難

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【爸爸拍謝啦】騙爸做超搞剛壽桃蛋糕...原來是給女兒的XD

指近5年在台不法中企已逾百家　國安局：會密注中共科技竊密挖角手法

遭控冷血霸凌助理　葉元之千字文澄清：悲劇不應成政治攻防燃料

盜圖被抓包！　民眾黨備位立委盜用綠委勘災圖卡還塗改

糗！民眾黨候任立委盜劉建國圖卡　還用辣椒塗改被網友狂酸

幕後／罷免倒數！民進黨估「6+4」名單　兩地仍是激戰區

北市修法助輝達落腳北士科！　李四川再喊話新壽合意解約

卓榮泰稱普發1萬只能買遙控飛機、冰箱　網友洗版轟：吹冷氣講幹話

台中型男立委籲投票反罷免　「守住普發1萬、還假於民」

漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

吳怡農：選民老闆每天都有權利要求換人試看看　但726罷免非常困難

涉賣「鳳凰電波假探頭」　上溢國際老四疑勾串診所滅證遭收押

頭皮出油扁塌原來是挑錯洗髮精？　專家建議：應避開4種成分

宋晟睿全壘打大賽初體驗向林智勝看齊　阿坤幽默提醒別像他「掛蛋」

古力娜扎高中遭學姐霸凌「一路過就狠瞪」　認有陰影：好友只有3個

小樂穩交女友3年！　鬆口「結婚計劃」甜告白：她讓我成為更好的人

房市走冷品牌建商逆勢開案　靠鐵粉撐業績

指近5年在台不法中企已逾百家　國安局：會密注中共科技竊密挖角手法

2025點亮臨床創新！　成大醫院研討醫療數據變黃金打造智慧醫療新生態

首爾直擊／比心不如握拳！李敏鎬婉拒愛心　Nana零架子幫粉絲簽名

遭控冷血霸凌助理　葉元之千字文澄清：悲劇不應成政治攻防燃料

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

政治熱門新聞

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

葉元之路口宣講遭「罷免支持者」辱罵、出手攻擊　脫序畫面全都錄

台灣民意民調／再度死亡交叉！　賴清德滿意度重挫5.8個百分點

注意！明天起城鎮韌性演習　小心被罰15萬！各地演習時間看這裡

轟在野黨普發1萬違法違憲　卓榮泰怒：讓他們沒有機會再亂審

漢光首全封萬板大橋！雲豹甲車在台北市開火

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

漢光意外！志航基地V150裝甲車翻覆　空軍曝官兵傷勢：已派員調查

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

普發現金1萬元三讀　國民黨立委全數捐社福

快訊／告別博愛座！立院三讀《身障權法》　改名「優先席」

中共侵台時機早曝光　綠委：漢光絕不是劇本

葉元之哭哭！阿嬤街訪「做得好啊」：但要罷免他

更多熱門

相關新聞

下半年輝達GB300放量3大熱潮助漲　科技半體ETF帶勁

下半年輝達GB300放量3大熱潮助漲　科技半體ETF帶勁

上周輝達股價創167.89美元歷史新高後，那斯達克指數昨（14）日也飆出20,672.34歷史新高價，投信法人表示，費半那指分別領漲，帶旺下半年全球科技、半導體類股正站穩行情風口上，尤其是台灣電子類股中，與AI、半導體相關的供應鏈族群，下半年將迎接輝達GB300放量潮、蘋果iPhone17備貨潮，以及比特幣日前創新高後，帶來加密貨幣算力潮再起，3大熱潮推升下，科技股投資氣氛轉趨樂觀，也帶動科技型、半導體ETF近期績效表現翻揚，下半年有機會繼續強勢領航。

黃仁勳：中國軍方不太可能使用輝達晶片提升能力

黃仁勳：中國軍方不太可能使用輝達晶片提升能力

黃仁勳開金口H20赴中解禁！4台廠同樂　台積電創近5個月高

黃仁勳開金口H20赴中解禁！4台廠同樂　台積電創近5個月高

黃仁勳：將向中國銷售H20晶片　已獲美批准

黃仁勳：將向中國銷售H20晶片　已獲美批准

黃仁勳今年3訪大陸　北京合照小米創辦人雷軍

黃仁勳今年3訪大陸　北京合照小米創辦人雷軍

關鍵字：

輝達台北市北士科

讀者迴響

熱門新聞

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

即／才高調認愛模特女友　鄧佳華繳不出罰金入獄

李千娜21歲女兒登選秀節目！

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

快訊／BoA證實罹「骨骼缺血性壞死」！緊急入院開刀

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

向佐出事了！　澳門賭博「借錢746萬沒還清」被賭場提告

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面