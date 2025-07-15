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影／賴清德視導漢光「建立更強大擊殺鏈」　增程型雄三飛彈車曝光

▲▼賴清德先後視導陸軍機步269旅機動指揮所、砲兵第21指揮部防空作戰演練、特戰指揮部特種作戰演練、53工兵群聯外道路阻絕設置，以及海軍海鋒大隊機動中隊濱海打擊程序演練。（圖／總統府提供）

▲賴清德先後視導陸軍機步269旅機動指揮所、砲兵第21指揮部防空作戰演練、特戰指揮部特種作戰演練、53工兵群聯外道路阻絕設置，以及海軍海鋒大隊機動中隊濱海打擊程序演練。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

漢光41號演習第七天，總統賴清德15日前往新北八里，了解縱深防禦作戰的演練情況。值得注意的是，這也是我軍「雄三」增程型反艦飛彈發射車，首次在大眾面前曝光。

賴清德上午先後視導陸軍機步269旅機動指揮所、砲兵第21指揮部防空作戰演練、特戰指揮部特種作戰演練、53工兵群聯外道路阻絕設置，以及海軍海鋒大隊機動中隊濱海打擊程序演練。

賴清德說，他作為三軍統帥，前往新北八里，了解縱深防禦作戰的演練情況，並慰勞在豔陽炙熱天氣下、仍辛勤操練不敢懈怠的官士兵同仁。他說，台灣適合兩棲登陸的地點，一向都是國軍與敵人的關注重點；而成功的防衛作戰，需要陸、海、空等所有軍種的聯合行動。

▲▼賴清德先後視導陸軍機步269旅機動指揮所、砲兵第21指揮部防空作戰演練、特戰指揮部特種作戰演練、53工兵群聯外道路阻絕設置，以及海軍海鋒大隊機動中隊濱海打擊程序演練。（圖／總統府提供）

賴清德指出，面對對手強化立體投射能力，國軍各軍、兵種必須協調合作，建立共同作戰圖像；並就地取材，強化隱蔽與機動性，以及高科技偵搜力、後勤醫療系統韌性等，才能有效挫敗敵人的意圖。

賴清德表示，國軍弟兄姊妹，都在本次極限練兵的演習中，有所收穫跟成長。他很高興看到，不僅國造裝備的性能持續提升；在友盟國家協助下，我們對高科技指管、新式武器裝備的操作能力，也都大幅增強，可以建立更強大的擊殺鏈，讓國軍更有信心嚇阻外敵、守衛國土。

賴清德說，有準備更安全，當國軍越有戰力，我們就能越有信心，可以為我國的自由民主、以及區域的和平穩定，貢獻更多牢靠的力量，並確保我們的日常生活，不受任何勢力侵犯干擾，讓台灣絕大多數人想要的現狀，得以被維持和守護。

▲▼賴清德先後視導陸軍機步269旅機動指揮所、砲兵第21指揮部防空作戰演練、特戰指揮部特種作戰演練、53工兵群聯外道路阻絕設置，以及海軍海鋒大隊機動中隊濱海打擊程序演練。（圖／總統府提供）

 

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