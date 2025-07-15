快訊／天價一碗麵！台中男不甩演習騎車買午餐　最高可罰15萬

記者白珈陽／台中報導

台中2025城鎮韌性演習今天（15日）登場，市民應當配合進行疏散避難演練，不過沙鹿區有1名蔡姓男子，途中買了一碗麵要帶回家當午餐，結果遇上演習交通管制，雖一度停留在加油站等候，但疑因不耐久候，逕自騎車離去，遭到警方攔查並帶回，警詢後依民防法裁處，最高可罰15萬元。

▲整條道路空蕩蕩，只有蔡男不配合淨空，逕自騎車行駛。（圖／清水警分局提供）

沿途監視器畫面顯示，沙鹿區因演習道路全面淨空，所有民眾都配合待在室內，唯獨1部機車突兀地出現在馬路上行駛，義交發現後立刻將其攔停，隨後有警方驅車從後追上，這名不配合演習的騎士就是蔡姓男子。

▲▼1部機車突兀地出現在馬路上行駛，義交發現後立刻將其攔停，隨後有警方驅車從後追上，這名不配合演習的騎士就是蔡姓男子。（圖／清水警分局提供）

台中清水警分局指出，43歲蔡姓男子騎機車買了一碗麵要回家途中到加油站加油，遇防空避難演習交通管制，卻於1時47分自行離去（演習時間為1時30分至2時），自沙鹿區光華路加油站駛出、往家樂福賣場方向行駛，警方在1時49分，將蔡於三民路與光華路口攔停帶回。

警方說，蔡男在警詢後，將依民防法第25條陳報台中市警局裁處，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲蔡男被警方帶回。（圖／清水警分局提供）