桃園女警「阿書」世警運勇奪3金1銅　勵志人生為國爭光

▲桃園警分局女警員陳于書參加六月底在美國阿拉巴馬舉辦的2025年世界警察和消防員運動會，勇奪三金一銅佳績。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

另類台灣之光！我國參加2025年世界警察和消防員運動會（World Police and Fire Games），其中桃園警分局防治組女警員陳于書在柔道、柔術與臥推等四項比賽，勇奪三金一銅佳績；來自台東卑南族的陳于書表示，希望以自身經歷作為實證，證明只要努力不懈，生命總會有發光發熱的一天。

這項比賽自今年6月27日迄7月6日止總共10日在美國阿拉巴馬州伯明罕市(Birmingham)盛大舉行，今年的世警會共有來自全球70多個國家、近萬名警察、消防及相關執法人員同場競技；我國代表團由內政部警政署及消防署共同組成「TEAM TAIWAN」代表團，包括有警察人員21人、消防人員39人(共計60人)參加20餘項競技。

▲桃園警分局女警員陳于書平時訓練時，因無此量級同伴陪練，經常獨自以人偶自我訓練。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局防治組警員陳于書獲選進入柔道組，總計參加柔道（女子78公斤以上）、柔術（70公斤以上、有袍及無袍兩項）與臥推（30歲以下）等四項比賽，最後勇奪三金（柔道、柔術有袍、臥推）一銅之佳績。

來自台東縣的陳于書現年29歲是卑南族人，她自述在國小三年級時，因老師一句「學柔道有糖吃！」開始接觸柔道，過程中辛苦的訓練培養出其堅毅性格，最後以優異成績保送警察大學83期。在準備資格考期間，陳于書選擇回到台東縣延平鄉桃源國中擔任舍監暨老師，陳于書說，自己來自原鄉，最能了解族人離鄉背井工作之辛勞，更了解孩子們隔代教養的問題，希望以自身的經歷作為實證，只要努力不懈，生命總會有發光一發熱的天。

▲桃園警分局女警員陳于書參加六月底在美國阿拉巴馬舉辦的2025年世界警察和消防員運動會，勇奪三金一銅佳績。（圖／桃園警分局提供）

陳于書自警校畢業後分發至桃園警分局中路派出所服務，面對狡猾兇惡的歹徒，總能以一招輕鬆制服，在犯嫌還來不及反應剎那，已被摔得四腳朝天動彈不得。但從不以自身高強技藝為傲，仍然堅持自我訓練及精進。這次世警會柔術冠軍戰中，遭遇體力、技巧極佳的美國選手，擬定「以己之長，攻彼之短」戰術，一上場就以摔技將對手摔倒搶得分數後，再以寢技與對方較量，經過艱苦鏖戰終於擊敗強敵摘下金牌。

陳于書勇奪三金一銅優異成績，帶著國旗上台領獎時感動了所有人，桃園警分局長王智民與所有同仁對於她刻苦卓絕、自我砥礪精神感佩不已，希望以其為楷模，學習其堅忍不放棄的精神。