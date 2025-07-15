　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園女警「阿書」世警運勇奪3金1銅　勵志人生為國爭光

▲桃園警分局女警員陳于書參加六月底在美國阿拉巴馬舉辦的2025年世界警察和消防員運動會，勇奪三金一銅佳績，圖為手持國旗獲頒金牌。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警分局女警員陳于書參加六月底在美國阿拉巴馬舉辦的2025年世界警察和消防員運動會，勇奪三金一銅佳績。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

另類台灣之光！我國參加2025年世界警察和消防員運動會（World Police and Fire Games），其中桃園警分局防治組女警員陳于書在柔道、柔術與臥推等四項比賽，勇奪三金一銅佳績；來自台東卑南族的陳于書表示，希望以自身經歷作為實證，證明只要努力不懈，生命總會有發光發熱的一天。

這項比賽自今年6月27日迄7月6日止總共10日在美國阿拉巴馬州伯明罕市(Birmingham)盛大舉行，今年的世警會共有來自全球70多個國家、近萬名警察、消防及相關執法人員同場競技；我國代表團由內政部警政署及消防署共同組成「TEAM TAIWAN」代表團，包括有警察人員21人、消防人員39人(共計60人)參加20餘項競技。

▲桃園警分局女警員陳于書平時訓練時，因無此量級同伴陪練，經常獨自以人偶自我訓練。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警分局女警員陳于書平時訓練時，因無此量級同伴陪練，經常獨自以人偶自我訓練。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局防治組警員陳于書獲選進入柔道組，總計參加柔道（女子78公斤以上）、柔術（70公斤以上、有袍及無袍兩項）與臥推（30歲以下）等四項比賽，最後勇奪三金（柔道、柔術有袍、臥推）一銅之佳績。

來自台東縣的陳于書現年29歲是卑南族人，她自述在國小三年級時，因老師一句「學柔道有糖吃！」開始接觸柔道，過程中辛苦的訓練培養出其堅毅性格，最後以優異成績保送警察大學83期。在準備資格考期間，陳于書選擇回到台東縣延平鄉桃源國中擔任舍監暨老師，陳于書說，自己來自原鄉，最能了解族人離鄉背井工作之辛勞，更了解孩子們隔代教養的問題，希望以自身的經歷作為實證，只要努力不懈，生命總會有發光一發熱的天。

▲桃園警分局女警員陳于書參加六月底在美國阿拉巴馬舉辦的2025年世界警察和消防員運動會，勇奪三金一銅佳績。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警分局女警員陳于書參加六月底在美國阿拉巴馬舉辦的2025年世界警察和消防員運動會，勇奪三金一銅佳績。（圖／桃園警分局提供）

陳于書自警校畢業後分發至桃園警分局中路派出所服務，面對狡猾兇惡的歹徒，總能以一招輕鬆制服，在犯嫌還來不及反應剎那，已被摔得四腳朝天動彈不得。但從不以自身高強技藝為傲，仍然堅持自我訓練及精進。這次世警會柔術冠軍戰中，遭遇體力、技巧極佳的美國選手，擬定「以己之長，攻彼之短」戰術，一上場就以摔技將對手摔倒搶得分數後，再以寢技與對方較量，經過艱苦鏖戰終於擊敗強敵摘下金牌。

陳于書勇奪三金一銅優異成績，帶著國旗上台領獎時感動了所有人，桃園警分局長王智民與所有同仁對於她刻苦卓絕、自我砥礪精神感佩不已，希望以其為楷模，學習其堅忍不放棄的精神。

 【更多新聞】

鄭文燦涉貪案今開第七次準備庭　攻防將聚焦「關鍵決策者」

慣竊偷零錢被發現！車主撂人攔截「鋁棒痛扁」　3人下場曝

暗戀女同事跟蹤半年！趁她買飲料水果刀猛刺險奪命　恐怖男下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡依林新專輯「全裸激辣照曝光」　美背全都露
快訊／新冠增32死！40多歲男併發肺炎敗血症亡　疫情還在流行
快訊／新莊越堤道4車追撞！1駕駛受困搶救中
轟在野黨普發1萬違法違憲　卓榮泰怒：讓他們沒有機會再亂審
快訊／台74阿法火燒車！　燒到剩骨架
閒聊「腰果比較好吃」　死刑犯獄中被懲罰
大罷免倒數10天！16日起不得發布、引述民調　違者最重可罰2
台中嬰被「塞進木箱」　全身發黑、橫紋肌溶解亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

登山是大學問！20高中生在大同大禮向山學習 　做負責任登山者

快訊／新莊越堤道「3貨車、1休旅追撞」！1駕駛受困　警消搶救中

桃園女警「阿書」世警運勇奪3金1銅　勵志人生為國爭光

快訊／台74線「陸上頭等艙」燒剩骨架　離奇竄火畫面曝

快訊／新北華中橋下「女屍漂新店溪上」！警消急打撈　調查身分中

違停被拖吊小黃運將搶車險輾人　辯「理智線斷掉」代價曝

旅店遭男子鐵鍊鎖門！店主拉扯受傷　張綱維、璩美鳳意外挨告

快訊／淡水男9樓頂徘徊　警安撫後離開...再登頂墜5樓送醫

恐怖！狠父竟把10月嬰「塞進木箱」跑去睡覺　母見發黑遺體蜷曲

幼兒園爆虐待性侵！6童受害158次　躲衣櫃喊：不要Finger inside

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

登山是大學問！20高中生在大同大禮向山學習 　做負責任登山者

快訊／新莊越堤道「3貨車、1休旅追撞」！1駕駛受困　警消搶救中

桃園女警「阿書」世警運勇奪3金1銅　勵志人生為國爭光

快訊／台74線「陸上頭等艙」燒剩骨架　離奇竄火畫面曝

快訊／新北華中橋下「女屍漂新店溪上」！警消急打撈　調查身分中

違停被拖吊小黃運將搶車險輾人　辯「理智線斷掉」代價曝

旅店遭男子鐵鍊鎖門！店主拉扯受傷　張綱維、璩美鳳意外挨告

快訊／淡水男9樓頂徘徊　警安撫後離開...再登頂墜5樓送醫

恐怖！狠父竟把10月嬰「塞進木箱」跑去睡覺　母見發黑遺體蜷曲

幼兒園爆虐待性侵！6童受害158次　躲衣櫃喊：不要Finger inside

登山是大學問！20高中生在大同大禮向山學習 　做負責任登山者

芒果籽是廚餘嗎？彰化環保局曝正確分類：「2情況」丟法不同

木村拓哉同框諧星拍廣告！得知他新婚突開口「手機借我」結局帥爆

Switch 2 Pro控制器設計掀網論　拆解專家不看好揭「修理麻煩」

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」進行轉型策略調整！原廠回應了

下半年輝達GB300放量3大熱潮助漲　科技半體ETF帶勁

全台唯一牛蛙鍋開幕2年突熄燈　房東秒開25萬招租

烏克蘭喜收愛國者飛彈　俄議員酸「川普威脅」沒人怕

Yuki Magic！地表最強172震撼NBA夏聯　河村勇輝15分10助攻亮眼

Threads剛過2歲生日！連結點擊慘兮兮　專家揭最大問題：沒定位

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

社會熱門新聞

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

百萬網紅性侵甜點師　賠80萬二審獲緩刑

警執勤遭撞飛「昏迷指數4」　彰化家扶淚求集氣

葉元之爆「精神虐待霸凌」助理！　冷血對話曝光

太陽會、竹聯幫街頭混戰！20黑衣人砸車

台中惡檢性騷「最美董座」　暗示索賄

沈慶京交保卡關5天沒動作！柯文哲展笑顏現身

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

把10月嬰「塞木箱」鬧出人命　狠父起訴

「警界郭富城」吳念橋7/24起服役半年

女律師為出國留學行竊　偷1萬3700遭判刑、申誡

獨／Ferrari FXX-K台灣僅2人擁有　陳肯特10年前搶1台

快訊／台中豐原5口命案　黃金團購主凌晨羈押禁見

獨／陳肯特奢豪生活曝！曾開破億SP1看魔獸打籃球

更多熱門

相關新聞

婦闖紅燈被查　反問女警：要不要媳婦？

婦闖紅燈被查　反問女警：要不要媳婦？

桃園警分局青溪派出所女請張亭云去年攔查1名騎機車闖紅燈婦女，過程中婦人態度一度不滿，後來察覺外型亮麗的張女還是單身，竟滿臉笑容「要不要當媳婦？」讓她當場傻眼；張亭云指出，4年前考大學時，同時考上某國立大學與警專，與家人考慮後決定念警專，早日畢業能減輕父母負擔。同仁們對於這位美女同事酷似藝人賈靜雯，私下都喊她「小賈靜雯」。

「絕美女警」回應了　網友驚見秒戀愛

「絕美女警」回應了　網友驚見秒戀愛

最正馬尾女警！網：想去桃園違規

最正馬尾女警！網：想去桃園違規

關鍵字：

桃園女警世警賽三金一銅原鄉卑南族

讀者迴響

熱門新聞

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

李千娜21歲女兒登選秀節目！

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

快訊／BoA證實罹「骨骼缺血性壞死」！緊急入院開刀

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

譚艾珍反對普發1萬慘遭千人出征　自嘲：當放屁就好

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面