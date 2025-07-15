南投仁愛鄉瑞岩、翠巒部落將遷建埔里　預計115年完成地目變更

▲仁愛鄉瑞岩、翠巒部落預計於明年取得土地，遷建埔里鎮。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉瑞岩部落、翠巒部落長期歷經921地震等天災，造成地層滑動、危及居民安全，南投縣政府及慈濟基金會將攜手協助遷建，並選定埔里溪南段0.878公頃土地，做為遷移地點。

南投縣議員林庭秝、仁愛鄉代表會及地方村長14日到縣府拜會，了解目前瑞岩與翠巒部落遷建進度，並由縣長許淑華主持簡報會議；許淑華表示，二個部落在921地震時遭受重創，基於安全考量，縣府推動翠巒部落遷建，及瑞岩部落重建住宅遷建計畫。

許淑華指出，瑞岩部落目前完成107戶遷建，但仍不足32戶，縣府過去幾年來不斷尋覓遷住地點，在她上任之後，部落鄉親再次求助縣府，並經由慈濟協助，提供更完整的支援，並選定埔里溪南作為遷建地點，由副縣長王瑞德召開會議、釐清並簡化程序，預計明年完成地目變更，同時向國產署申請土地租用，慈濟基金會也將依援建計畫，協助建設。

許淑華說明，計畫將分成兩期進行，第一期可容納49戶居民，第二期則將安置30戶，縣府已請當地村長與部落居民提供完整資料，便於推進後續工作；未來部落民眾遷居埔里後，可望解決部落安全隱憂、雨天時不用再擔心受怕，且能在更好的環境共同生活、維持原鄉生活品質，縣府會加速積極推動，體現對原住民族群權益的重視。