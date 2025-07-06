　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投流浪犬隻數近萬　動保單位合辦市集推廣動物友善

▲「2025 Happy Vegan Day－友善動物市集」於埔里鎮登場。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專，下同）

▲「2025 Happy Vegan Day－友善動物市集」於埔里鎮登場。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

根據農業部113年調查，南投縣流浪犬數量約為9644隻，顯示友善對待與積極管理動物的行動刻不容緩；南投縣關懷動物協會因此於5日舉辦「2025 Happy Vegan Day－友善動物市集」，以「讓動物自由，讓愛蔬醒」為主題，邀請眾人一起用行動守護動物、愛護地球，實踐更慈悲的生活方式。

本次活動昨天於埔里鎮埔里藝文中心啄木鳥步道展開，由南投縣關懷動物協會邀集縣政府農業處、南投縣家畜疾病防治、埔里鎮公所、埔里衛生所、21維根、森林好事多、縣議員陳宜君服務處等單位合辦，以親子蔬活同樂、毛孩送養、純素美食等內容，希望延續6月2日世界動物權日「尊重動物生命、推動友善社會」的精神。

▲「2025 Happy Vegan Day－友善動物市集」於埔里鎮登場。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專）

縣府家畜疾病防治指出，全縣流浪犬隻數近萬、流浪貓尚無完整統計，因此近年積極推動動物保護與寵物管理政策： 包括推動犬貓絕育、減少流浪源頭，113年度已完成絕育8916隻，114年截至5月再完成3013隻；113年完成狂犬病疫苗注射2萬8152隻，114年1至5月也已達4017隻；取締違法捕獸工具：自109年起將違法設置山豬吊、捕獸鋏列為重點稽查項目，近三年裁處4件，並清除28具捕獸鋏及25具山豬吊；不定期稽查全縣五金行與雜貨店是否販售違禁器具，並辦理4場山區熱區聯合稽查。

▲「2025 Happy Vegan Day－友善動物市集」於埔里鎮登場。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專）

南投縣關懷動物協會表示，本次活動亮點包括匯聚在地小農與文創品牌、品嚐最純淨蔬食美味的純素市集，並協助流浪動物找到溫暖歸屬，完成任務集章即可兌換市集消費券的親子闖關遊戲，輕鬆傳達動物權益與人類責任觀念的行動劇《寵物與食物》，讓親子共讀、從小培養生命教育意識的繪本導讀區，以及由專業講師Joeson（許朝訓）分享「友善訓練」、協助飼主與毛孩建立信任關係的動物行為講座。

協會指出，目前除該會和南投公立動物收容所，全縣還有南投縣流浪狗照護協會、台灣浪愛不流浪關懷動物協會2個長期協助流浪犬貓收容與照護的單位，希望共築動物友善網絡，也讓更多人了解動物不只是寵物或工具，而是與人們共存的生命共同體。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 2 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／丹娜絲進逼「明天16縣市停班課機率高」　氣象署最新
丹娜絲已見「清晰颱風眼」！　鄭明典：近岸增強現象
丹娜絲雨驚人！盧秀燕曝「這時段」影響最大　籲減少外出
颱風還沒來就淹水！　台中議員轟：水溝打開竟沒洞
丹娜絲恐成「韋恩第二」！　專家示警：中部年輕仔沒看過的景象
五月天大巨蛋今照常開唱！　開放退票

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《看不見的國家》映後喚起民主共鳴　王定宇包場邀200鄉親挺罷免

在家也能做X光檢查　雲林在宅急症照護再行創舉

南投流浪犬隻數近萬　動保單位合辦市集推廣動物友善

黃偉哲視察防颱整備　預防性撤離9人、23站啟動抽水

颱風天也不停工！　台南做工行善團完成第299戶修繕

台南男颱風夜違規穿越馬路遭警盤查　背包毒品全曝光！

山城西瓜盃足球賽「世界末日」登場　前四名隊伍當場吃下戰果

成功分局獲配新型酒測設備　暑期強化執法杜絕酒駕

電動輪椅偏鄉翻覆　大武警火速救援助旅人返家

5千碗免費芒果冰爽翻新營！　黃偉哲：拓展通路不因減產鬆懈

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【台中又淹了】豪雨狂炸！IKEA旁馬路成河流

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

【逆向狂飆！】機車男上國3逆行19公里！　警全線封閉攔人開罰3萬6

《看不見的國家》映後喚起民主共鳴　王定宇包場邀200鄉親挺罷免

在家也能做X光檢查　雲林在宅急症照護再行創舉

南投流浪犬隻數近萬　動保單位合辦市集推廣動物友善

黃偉哲視察防颱整備　預防性撤離9人、23站啟動抽水

颱風天也不停工！　台南做工行善團完成第299戶修繕

台南男颱風夜違規穿越馬路遭警盤查　背包毒品全曝光！

山城西瓜盃足球賽「世界末日」登場　前四名隊伍當場吃下戰果

成功分局獲配新型酒測設備　暑期強化執法杜絕酒駕

電動輪椅偏鄉翻覆　大武警火速救援助旅人返家

5千碗免費芒果冰爽翻新營！　黃偉哲：拓展通路不因減產鬆懈

《看不見的國家》映後喚起民主共鳴　王定宇包場邀200鄉親挺罷免

在家也能做X光檢查　雲林在宅急症照護再行創舉

「跆拳道會被打」力亞士曝兒時打棒球理由　來台交友比韓國多

丹娜絲北上　福建Ⅱ級響應「小三通全停航」

丹娜絲來襲雲林7/7停班課　台大雲林分院門診全面暫停

日月潭美食+1！伊達邵碼頭飯店首推乾式熟成牛排　邊賞景超chill

丹娜絲襲屏東！牡丹鄉東源村路面淹水　慘變土黃色小溪畫面曝

丹娜絲已見「清晰颱風眼」　鄭明典：為近岸增強現象

LIVE／丹娜絲進逼「明天16縣市停班課機率高」　氣象署最新說明

丹娜絲雨量驚人！盧秀燕曝「這時段」影響最大　籲市民減少外出

【用2字示範毫無求生欲】「媽媽又肥又懶」觀點還是事實？ 兒自信回答網友震驚

地方熱門新聞

快訊／彰化伸港1558戶停電　台電搶修中

高雄明停班課！3天累積雨量估飆600毫米

丹娜絲逼近　桃園這些景點休園勿前往

丹娜絲近　台電桃園區處全力戒備防颱

快訊／豐原5死　「張同學」詐欺罪移送

颱風前巡屋頂！台南婦人失足跌落鐵皮屋警消合力救援脫困

新北「植癒蒔光節」登場　打造最Chill療癒系綠市集

丹娜絲來了！彰化下超大雷雨路面淹水

百福公園水樂園明年開放　首創乾濕兩用設計

颱風丹娜絲來襲！台電台南區處嚴陣以待

5千碗免費芒果冰爽翻新營！黃偉哲：拓展通路不因減產鬆懈

丹娜絲進逼！新北水利局完成防汛整備

中壢大時鐘商場　4至6樓全新登場

即／高雄市：20:00點宣布明日是否停班課

更多熱門

相關新聞

山城西瓜盃足球賽「世界末日」登場

山城西瓜盃足球賽「世界末日」登場

7月5日「世界末日」沒發生地震海嘯，但氣溫依舊飆破30度，埔里山城足球俱樂部在此暑假首個周末，舉辦「山城西瓜盃」親子趣味足球賽，以花蓮華寶、小玉、甜美人等各品種西瓜取代傳統比賽的塑膠或金屬獎盃，獎勵一到四名得主，也為大小選手們消暑、補充活力。

智選飯店辦番路農情週末市集活動

智選飯店辦番路農情週末市集活動

浪犬追逐害摔車！陸判「餵養人」全責賠錢

浪犬追逐害摔車！陸判「餵養人」全責賠錢

父游泳遭惡犬衝下海咬死　兒：都是大型犬

父游泳遭惡犬衝下海咬死　兒：都是大型犬

民眾餵食導致浪浪群聚害遊泳男遭咬亡　動保處今返現場捕捉

民眾餵食導致浪浪群聚害遊泳男遭咬亡　動保處今返現場捕捉

關鍵字：

Happy Vegan Day友善動物市集埔里鎮流浪犬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

中部5縣市「明天放颱風假」！全台一次看

即／4縣市宣布了！彰化、苗栗宣布7日停班停課

快訊／明16縣市達停班課標準　最新風雨預測增強

豐原5口命案！害命團購主訊後15萬交保

丹娜絲逼近！7/6全台停班課一覽

團購主、美容師在外逍遙！二女兒軍人丈夫首發聲

快訊／陸警擴大至18縣市　新北桃園入列

丹娜絲增強為中度颱風　陸上警戒範圍擴及20縣市

丹娜絲「歷史罕見走法」　粉專示警：西部影響劇烈

小三激戰人夫喊「頂到子宮、被塞很滿」　正宮氣瘋

即／盧秀燕提早宣布了：7日台中停班課

曾志偉與女星合照姿勢惹議

愛妻罹癌過世！狼父「獸性大發」性侵小女兒

更多

最夯影音

更多

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面