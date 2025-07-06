南投流浪犬隻數近萬　動保單位合辦市集推廣動物友善

▲「2025 Happy Vegan Day－友善動物市集」於埔里鎮登場。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

根據農業部113年調查，南投縣流浪犬數量約為9644隻，顯示友善對待與積極管理動物的行動刻不容緩；南投縣關懷動物協會因此於5日舉辦「2025 Happy Vegan Day－友善動物市集」，以「讓動物自由，讓愛蔬醒」為主題，邀請眾人一起用行動守護動物、愛護地球，實踐更慈悲的生活方式。

本次活動昨天於埔里鎮埔里藝文中心啄木鳥步道展開，由南投縣關懷動物協會邀集縣政府農業處、南投縣家畜疾病防治、埔里鎮公所、埔里衛生所、21維根、森林好事多、縣議員陳宜君服務處等單位合辦，以親子蔬活同樂、毛孩送養、純素美食等內容，希望延續6月2日世界動物權日「尊重動物生命、推動友善社會」的精神。

縣府家畜疾病防治指出，全縣流浪犬隻數近萬、流浪貓尚無完整統計，因此近年積極推動動物保護與寵物管理政策： 包括推動犬貓絕育、減少流浪源頭，113年度已完成絕育8916隻，114年截至5月再完成3013隻；113年完成狂犬病疫苗注射2萬8152隻，114年1至5月也已達4017隻；取締違法捕獸工具：自109年起將違法設置山豬吊、捕獸鋏列為重點稽查項目，近三年裁處4件，並清除28具捕獸鋏及25具山豬吊；不定期稽查全縣五金行與雜貨店是否販售違禁器具，並辦理4場山區熱區聯合稽查。

南投縣關懷動物協會表示，本次活動亮點包括匯聚在地小農與文創品牌、品嚐最純淨蔬食美味的純素市集，並協助流浪動物找到溫暖歸屬，完成任務集章即可兌換市集消費券的親子闖關遊戲，輕鬆傳達動物權益與人類責任觀念的行動劇《寵物與食物》，讓親子共讀、從小培養生命教育意識的繪本導讀區，以及由專業講師Joeson（許朝訓）分享「友善訓練」、協助飼主與毛孩建立信任關係的動物行為講座。

協會指出，目前除該會和南投公立動物收容所，全縣還有南投縣流浪狗照護協會、台灣浪愛不流浪關懷動物協會2個長期協助流浪犬貓收容與照護的單位，希望共築動物友善網絡，也讓更多人了解動物不只是寵物或工具，而是與人們共存的生命共同體。