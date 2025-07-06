山城西瓜盃足球賽「世界末日」登場　前四名隊伍當場吃下戰果

▲埔里山城足球俱樂部在暑假首個周末舉辦「山城西瓜盃親子趣味足球賽」。（圖／埔里山城足球俱樂部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

7月5日「世界末日」沒發生地震海嘯，但氣溫依舊飆破30度，埔里山城足球俱樂部在此暑假首個周末，舉辦「山城西瓜盃」親子趣味足球賽，以花蓮華寶、小玉、甜美人等各品種西瓜取代傳統比賽的塑膠或金屬獎盃，獎勵一到四名得主，也為大小選手們消暑、補充活力。

主辦單位表示，除了以瓜代獎，舉辦西瓜盃的初衷也在於角色互換，讓家長親自上場，在烈陽下和小朋友們一起揮汗競技，笑中帶淚，最終產生前四名的參賽隊伍，分別為「冰鎮西瓜」隊、「百里傳香」隊、「射手」隊、「芒果」隊，隨後獲頒西瓜，並由教練負責「殺」西瓜，再讓球員們吃下肚、真正「品嘗」得來不易的戰果。

參賽隊伍有來自地方兒少社福機構、茭白筍、百香果農友、西藥房的成員，競賽搶分規則裡也特別訂定「慶祝儀式」，希望隊伍藉此凝聚家族的情感，也展現各社區農特產、地方信仰的獨特；其中兒少機構社工為讓家園裡的孩子圓夢，共同組隊報名，社工們多是第一次踢足球，他們表示獎品並不是最重要的，而是親身的陪伴與社區的連結，讓面臨家庭變故必須安置的孩子們，也能感受到來自小鎮的熱情與善意。

埔里鎮長廖志城也前來頒發首獎，他讚揚埔里山城足球俱樂部舉辦的西瓜盃賽事，不僅是體育活動，更是愛與連結的展現，鎮公所非常樂意持續支持推廣該鎮的運動風氣，讓全鎮充滿熱情活力與正能量。