名醫遇詐騙！「1招逼退」他心虛不回了　網讚爆：學起來　

▲很多人都收過「在忙嗎」的訊息。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

大家是否曾經收過「在忙嗎」的訊息？或者收到久久未聯繫的朋友訊息，結果劈頭就是借錢？台大婦產科名醫施景中在臉書上分享，他日前收到學生的訊息，要向他借5萬元，並於星期四歸還。而他回覆對方的方式，就讓大票網友讚爆。

施景中在臉書上分享，和以前的學生吃飯，沒想到卻收到這種訊息，所以他只好消遣並教導對方！只是沒想到，對方之後就沒有再理他了。從他貼出的截圖可見，原來是學生傳訊息詢問「有在忙嗎？」於是施景中便回，「吃晚餐，有什麼指教嗎？好久不見了」。

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緊接著，學生就問「現在方便借我5萬嗎？繳一筆費用，錢我禮拜四還你。」施景中當下立刻察覺不對勁，於是回了「哈哈哈」之後，就說「你詐騙也用錯人的名字了，這個LINE的主人錢多到花不完。不要再出來害人了，好好悔過，積些陰德不要禍遺子孫」。

貼文底下，網友紛紛回應，「老師厲害」、「『你還敢跟我借錢？你之前跟我借的一百萬，何時要還我』」、「可以不用還錢、幫我值班嗎」、「好像騙子都是套用同一方式，一看就知道詐騙」、「LINE詐騙最近很多」、「這一招真的不錯，學起來」。

新北市政府警察局先前曾指出，雖然詐騙集團有可能冒用好友的照片和名字，但說話的口吻、習慣應該仍有不同之處，所以若看見「在忙嗎」、「有空嗎」等相對冷淡、字句簡單的訊息，不妨多問兩句，以確認對方身分，再或者，也可以直接打電話求證。