她交4張提款卡淪人頭戶！害14人被騙50萬　法官判無罪理由曝

▲女子被騙交出4帳戶提款卡，讓14人受騙50萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名「小莉」因相信網路「女性健康公益基金」補助，在詐騙集團層層設局下，交出4個銀行帳戶的提款卡及密碼，結果不僅沒拿到補助金，帳戶還被詐騙集團用來詐騙14名被害人，總金額達50多萬元。檢方依「幫助詐欺」、「幫助洗錢」罪起訴，彰化地院審理，認為小莉也是受害者，判決「無罪」。

判決書內容指出，詐騙集團以「陽」、「鄭」、「董」等女性假名，透過LINE對「小莉」實施一連串詐騙，去年6月18日先寄送護手霜等小禮物，建立可信度，5天後6月23日再以「女性健康公益基金」為餌，謊稱已申請到6萬元補助，再以「帳號填錯」、「金管會調查」等理由，要求寄出提款卡「認證」。

更可惡的是，詐團成員還偽造「金融監督管理委員會」文件，並以甜言蜜語攻勢，稱小莉「寶貝」、「運氣真好」，甚至佯裝自己也遭調查，降低被害人戒心。

▲女子被騙交出4帳戶提款卡，讓14人受騙50萬元。（示意圖／ETtoday資料照）

法院審理，從雙方對話、LINE記錄顯示「小莉」多次詢問「何時能拿回卡片」，顯見期待返還，詐團手法縝密：從送禮、偽造文件到情感操控，連環套降低一般人警覺性，帳戶遭警示後，詐團又騙她寄出1萬2300元現金，可見深陷騙局。

法官審理認為，現今詐欺集團手法日新月異，不斷翻新，縱然學校、政府、金融機構廣為宣導，民眾受騙案件仍層出不窮。查被告於本件行為雖已48歲，從事餐飲業，本案14名被害人的被騙款項雖流入「小莉」帳戶，但無證據顯示她知情或獲利，一審判決無罪。