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交保後PO文「提醒銀樓」成串證鐵證　害死1家5口...團購主收押

▲▼五口命案,團購主,李女。（圖／記者許權毅攝）

▲李姓團購主遭檢方聲押禁見獲准。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區王姓1家5口疑因遭詐走上絕路，案中關鍵人李姓團購主日前獲15萬元交保，台中地檢署連日偵查，掌握新事證，昨天（15日）將她拘提到案，訊後認涉犯詐欺等罪，有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。

本案發生在2日晚間，王姓1家5口被發現陳屍在租屋處，警方4日下午將王家友人李女、張姓美容師查緝到案，台中地檢署5日複訊後諭知張女15萬元交保，並限制出境出海；張姓美容師則限制住居。

據悉，檢方連日調查，從扣得的死者及被告手機、電子設備，並調取信用卡金流資料，及相關證人的證詞等三大新事證，認李女涉有重嫌，昨天大動作再度將她拘提到案。

此外，李女被認為有串證可能的理由之一，疑是她在獲保隔日，即被王家友人胡姓男子在網路揭發，李在某銀樓臉書提醒銀樓「警方可能會上門詢問，請銀樓據實以告」，由於證據都被保留，罪證確鑿。

▲▼ 。（圖／王家友人提供）

▲李女交保隔日在某銀樓臉書「提醒銀樓警方可能會上門詢問，請銀樓據實以告」。（圖／王家友人提供）

檢方昨訊問後，認定李女涉犯詐欺、偽造文書、恐嚇取財等罪嫌，有滅、偽造、變造證據之虞，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，亦有反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲押禁見，台中地院今天凌晨裁定羈押禁見。

本案源自2日晚間王姓1家人被發現陳屍豐原租屋處，檢警根據相關證物，查出王家大女兒於去年6月透過張姓美容師認識李姓團購主，李女隨後以「代購黃金換取佣金」為由，涉嫌逐步誘騙王家，最後以違約為由，導致王家抵押機車、公寓，甚至借下高利貸，王家5人最終因無力償還借款，決定共赴黃泉。

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