屏東婦遭詐880萬　詐團再約面交150萬…警逮女車手、司機

▲屏東警分局員警逮獲邱姓女車手。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東洪姓婦人遭騙徒以保證獲利詐騙880萬元，詐團得手仍不罷休，再約她他面交150萬元。屏東警分局獲報後，成立專案小組布網埋伏，於(14)日當場逮捕邱姓車手與楊姓司機，查扣多項證物，訊後依詐欺等罪嫌送辦。警方呼籲勿輕信高報酬投資，遭遇可疑應即撥打165查證。

45歲洪姓婦人於114年7月3日向屏東警分局報案，表示遭不明詐騙集團以假投資手法騙取新台幣880萬元；詐騙集團得手後仍不罷休，竟再度聯繫洪婦，約定於7月14日上午10時30分面交150萬元。

為免被害人再次受騙，屏東警分局新鐘派出所及偵查隊立即成立專案小組啟動圍捕行動並同時指導報案人配合佯裝面交。行動當日，專案小組於約定地點提前埋伏，待犯嫌現身分立即展開圍捕。當場查獲邱姓面交女車手（58歲）及楊姓司機，並查扣手機2支、現金8000元及收款筆記本等證物。

邱嫌向警方供稱，過去5次都是由楊姓司機開車載到屏東，自己一人向被害人面交取款後，再原車返回前往上游指示之台中地點交付贓款。全案詢後依涉嫌詐欺、洗錢防制法等案移送屏東地檢署偵辦。

分局長林明波呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，詐騙集團常以高獲利為誘因，實則騙取民眾血汗錢。投資前務必確認對方身分及公司合法性，切勿輕信陌生訊息或加入不明投資群組。如遇要求匯款、面交或交付個人資料，請立即撥打165反詐騙專線或報警查證，警方將持續強力打擊詐騙犯罪，保障民眾財產安全。