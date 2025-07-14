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川普施壓解禁美牛！南韓有望8/1前達協議　考慮開放農業市場

▲▼南韓總統李在明5日召開國務會議，一旁是最近通過國會聽證會、經總統裁決的國務總理金民錫。（圖／VCG）

▲ 南韓總統李在明6月才上任。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓最高貿易特使、產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九透露，可望在8月1日關稅期限前與美國達成「原則性」貿易協議，並暗示可能進一步開放農產品市場，以回應川普政府施壓。

綜合《韓聯社》及《紐西斯通訊社》等韓媒，呂翰九4日至10日率團訪美進行關稅談判，返國後於14日在政府世宗大樓召開記者會。他直言，20天時間不足以制定包含所有細節的完美協定，但認為「在美國關稅談判中達成某種原則性協議，再花時間進一步協商」的形式可行，並強調不會因時間緊湊而犧牲實際利益。

呂翰九表示，南韓在農業及畜牧業領域需做出「戰略性判斷」。他指出，「敏感領域可能需要持續保護，但某些方面可作為整體框架的一部分來考慮。」這番發言被解讀為首爾似乎對擴大農產品市場准入持開放態度。

川普政府要求南韓解除30個月齡以上美牛進口限制，並增加美國稻米進口配額，作為實現貿易平衡的條件。呂翰九坦言，與美國及東南亞的農產品談判從不輕鬆，但同時也能增強產業競爭力。

在產業合作方面，呂翰九稱與美方在關鍵工業領域的討論取得「顯著進展」，但華府必須削減汽車和鋼鐵的特定產業關稅。他批評川普關稅「不公平」，嚴重破壞韓美工業合作關係。

▲▼美國白宮發言人萊維特7日在記者會上，手持致給南韓總統李在明的對等關稅稅率通知信函。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 白宮發言人萊維特7日在記者會上手持給李在明的關稅通知函。（圖／達志影像／美聯社）

《路透》指出，南韓正全力推動在8月1日新關稅生效前達成折衷方案，以避免25%關稅衝擊。川普13日也在馬里蘭州向記者表示，「南韓現在希望達成協議」，但未詳述具體內容或時間表。

政治動盪為談判增添變數，南韓前總統尹錫悅因戒嚴風波下台，現任總統李在明6月4日就職，長達6個月的混亂迫使首爾初期僅能聚焦技術性討論。

據海關統計，南韓2024年對美貿易順差達556億美元，較2023年增長25%，主要由汽車出口增長推動。該國高階貿易官員本月稍早透露，華府已展現考慮部分產業關稅豁免的意願，如同與英國達成的協議，但前提是首爾提出降低貿易赤字的明確提案。

在2007年簽署、2018年修訂的韓美自由貿易協定下，南韓產品在美國實際關稅率接近零，如今面臨25%重稅威脅。呂翰九表示，本周重點是政府部會與業界協商，針對美國要求改善非關稅壁壘提出可行方案，為談判代表再次赴美磋商做準備。

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關鍵字：

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