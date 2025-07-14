北韓2千女工在中國「軟禁生活」曝！暴動打死人　慘遭處決、送勞改

▲北韓外派中國的女勞工在當地發起暴動，導致1人死亡。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓為賺取外匯，派遣大量勞工前往國外工作，然而2024年卻發生有2000名勞工因為在吉林省和龍市的工廠遭到壓榨、類軟禁以及積欠薪資，群起暴動，該起示威導致一名工廠主管死亡。北韓當局將此次事件視為「對體制的威脅」，因此動員秘密警察全面介入，展開大規模逮捕與肅清，將涉事勞工遣返回國，部分人士隨即被處決，其餘人士則被送往勞改。

根據韓媒報導，2024年1月，中國一間由北韓人經營的服裝廠拖欠大筆薪資，引爆大規模抗議，最後演變為暴力衝突。消息指出，有約200名主導抗議的北韓女勞工遭遣返後，被送進政治犯集中營，或是直接被處以死刑。其中連不小心參與、未積極發聲的勞工也難逃處罰，包括被判強制勞改、接受思想教育，甚至長期監禁。

報導指出，該服裝廠拖欠的薪資高達數百萬美元，北韓籍幹部當時試圖以「會在回國時會一次性支付」的說法安撫員工，但長期被打壓的員工早已怒火直燒，因此引發暴動。有人動手毆打幹部並破壞工廠設備，該起事件也造成一名幹部被打死，但官方事後卻宣稱為自殺。

事實上，這起衝突並非單純的薪資爭議，而是反映出疫情封鎖期間長期累積的不滿情緒。報導指，當時被派駐當地的2000多名20至30歲北韓女性勞工，長期被禁止外出、暴力監視與強迫合宿，生活條件極其惡劣，形同被軟禁。其中有發生過結核病的群聚感染，當時勞工並未獲任何醫療協助就立即被遣返。也有員工因為罹患憂鬱症被遣返回北韓。

為防類似事件再度重演，北韓還進一步加強對外派勞工的監視，並派出秘密警察全天候盯梢，還讓軍人偽裝成平民潛伏其中。儘管當局試圖控制情勢，但各地不滿聲浪仍持續蔓延。2023年就曾傳出有北韓勞工在非洲剛果發動暴動。