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新店十四張區段徵收案動土　侯友宜：打造溪南新都心

▲新店十四張區段徵收案動土。（圖／新北市地政局提供）

▲新店十四張區段徵收案經過市府25年努力推動，終於邁入實質開發階段。（圖／新北市地政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新店十四張（B單元）區段徵收案」經過新北市政府25年努力推動，終於在去年底獲內政部核准。新北市長侯友宜今（14日）主持開工動土典禮，宣告本案邁入實質開發階段，期待2028年如期如質完工後，結合招商中的十四張捷運聯開案及已開發完成的央北區段徵收案，打造新店成為新北溪南新都心。

侯友宜表示，新店是移居的好地方，不但有優質水環境，近年也持續完善公共設施，推動重大建設帶動地區發展。十四張（B單元）案地理位置絕佳，位於捷運環狀線及安坑輕軌雙捷運交會核心，整體開發面積約34公頃，除了規劃住、商等可建築用地，政府機關、社福、學校、公園等公共設施比例更高達56.84%。

▲新店十四張區段徵收案動土。（圖／新北市地政局提供）

▲侯友宜14日主持新店十四張區段徵收案開工動土典禮。

侯友宜強調，區域開發同時也要兼顧在地文化保存，如過水橋、明記堂及部分水圳等承載地方歷史記憶的地景，皆與民眾多次溝通妥適的保留方式；市府也攜手在地文史工作者，透過現地影像測繪及訪談，撰寫專書記錄當地歷史脈絡。本案北側的公園兼污水處理廠用地，後續將興建水資源中心，以地景式建築及跨堤平台串聯至新店溪畔堤外綠地，讓民眾親水休憩更便利。

地政局補充，案內共劃設1.7公頃土地供興建社會住宅使用，預計可提供1,700戶，讓青年與弱勢族群有更多元且可負擔的居住選擇。此外，為照顧地方需求，本案開工前已先行拓寬通往捷運十四張站的溪園路及中正路既有人行道，並於施工期間提供約250個車位的臨時停車場供民眾使用。

▲新店十四張區段徵收案動土。（圖／新北市地政局提供）

▲侯友宜期待藉新店十四張區段徵收案等打造溪南新都心。

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