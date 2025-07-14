2025桃園國樂節連12年啟動　打造國樂與國際接軌的新舞台

▲2025桃園國樂節盛大啟動。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

2025「桃園國樂節」今（14）日以「金玉琅琅」為主題正式揭開年度音樂盛事的序幕，不僅象徵國樂樣貌如珠玉般細膩動人，更展現桃園在推動文化藝術上持續精進、向國際邁進的決心，並有新加坡、馬來西亞等多國音樂家聯合演出，從自8月2日至8月10日連續2週的週休二日於中壢藝術館舉辦四場演出；壓軸則是最具國際聲望的朱宗慶打擊樂團的演出。

▲市長張善政敲響大鑼，讓國樂的魅力在桃園繼續發光發熱。（圖／記者楊熾興攝）



市長張善政表示，桃園國樂節自創辦以來逐步走向國際舞台，今年邁入第12年，不僅深耕在地，更致力規畫專業、豐富的音樂節目及教育課程，桃園國樂節已成為全台指標性的音樂節慶之一，匯聚各地國樂精英與民眾熱情，讓國樂的魅力在桃園繼續發光發熱。

▲國內琵琶演奏家磅礡共奏琵琶武曲之巔「十面埋伏」。（圖／記者楊熾興攝）

今日啟動記者會上由國內琵琶演奏家磅礡共奏琵琶武曲之巔「十面埋伏」，而在8月2日的開幕音樂不但會有多位琵琶名家共同登台，還邀請台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞等地的琵琶演奏家聯合演出，陣容堅強，展現亞洲國樂的交流與融合；國藝會Taiwan Top演藝團隊「嘉義民族管弦樂團」團聚桃園展現國樂活力，深化城市間的文化交流。而壓軸閉幕則由國際知名的「朱宗慶打擊樂團」擔綱演出，融合中西樂精華，展現國樂多元跨界的可能性。



張善政亦特別感謝天成醫療集團、禾聯碩股份有限公司與華藏淨宗弘化基金會連續三年熱情贊助，為活動注入堅實能量，讓藝術文化得以持續生根、綻放。桃園市文化局於記者會上宣布，2025桃園國樂節三場音樂會套票6折優惠 (最低票價不折扣)，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活售票系統搜尋「2025桃園國樂節」或洽「桃園市國樂團」粉絲專頁。