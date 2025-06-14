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百年成功國小重建校舍翻新頁　首屆返校畢典啟動傳承新里程

▲台南中西區百年學府成功國小14日舉行113學年度畢業典禮，首度回到全新完工的「成功館」內舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南中西區百年學府成功國小14日舉行113學年度畢業典禮，首度回到全新完工的「成功館」內舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南中西區百年學府成功國小14日舉行113學年度畢業典禮，首度回到全新完工的「成功館」內舉辦，這也是自2018年校舍拆除遷往文賢國中借址上課以來，歷經6年，迎來首屆重返本校區的畢業生。

▲台南中西區百年學府成功國小14日舉行113學年度畢業典禮，首度回到全新完工的「成功館」內舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席祝賀，象徵這所百年老校重啟風華，也預告114學年度將全面返校，翻開新篇章。

▲台南中西區百年學府成功國小14日舉行113學年度畢業典禮，首度回到全新完工的「成功館」內舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

副市長葉澤山致詞指出，成功國小鄰近赤崁樓、歷史底蘊深厚，是台南最具人文代表性的百年名校之一，從創校、改制到重建，見證台灣教育百年變遷。他特別感謝全體師生多年的體諒與堅持，也肯定文化局、教育局與工程團隊共同努力，讓嶄新校舍如期完工。今日畢典不僅是畢業生的重要時刻，也象徵世代傳承與學校再生的重要節點，「成功國小將以全新面貌再啟下一個百年！」

▲台南中西區百年學府成功國小14日舉行113學年度畢業典禮，首度回到全新完工的「成功館」內舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝說明，成功國小重建工程係納入「赤崁文化園區」整體規劃，由市府文化局主導，總經費達14億1750萬元。新校舍融合文化與學習空間特色，目前返校作業加緊推進，透過每週工地協調會密切掌握進度，力拚114學年度如期返回本校區。他強調，新校園將成為孩子們沉浸學習、立足本土、放眼世界的重要基地。

▲台南中西區百年學府成功國小14日舉行113學年度畢業典禮，首度回到全新完工的「成功館」內舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南中西區百年學府成功國小14日舉行113學年度畢業典禮，首度回到全新完工的「成功館」內舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成功國小校長陳建銘指出，14日畢典為53位國小畢業生與15位附設幼兒園畢業生準備了象徵祝福的「成功洋芋片」，寓意孩子們未來「成功洋洋、勇敢向前」。典禮中也頒發感謝狀給傑出校友、現任義大醫院院長杜元坤，感謝他設立「杜元坤勵學獎學金」嘉惠學弟妹，長年回饋母校。他表示，這場畢業典禮不僅是對學子努力的肯定，更象徵學校歷經搬遷重建、如今終將回家的起點。▲台南中西區百年學府成功國小14日舉行113學年度畢業典禮，首度回到全新完工的「成功館」內舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南中西區百年學府成功國小14日舉行113學年度畢業典禮，首度回到全新完工的「成功館」內舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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