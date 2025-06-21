原民慢食文化與國際接軌　9國11名慢食伙伴花蓮交流9天

▲▼來自九國十一位國際慢食夥伴，與在地產業團隊、青年與原住民族人深入交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為深化原住民慢食文化的國際連結，花蓮縣政府20日舉辦「2025亞太原住民慢食網絡實體交流課程」結訓典禮，邀集來自九國十一位國際慢食夥伴，與在地產業團隊、青年與原住民族人齊聚一堂。縣府團隊用心佈置現場，將承載在地特色食材的獨木舟放置舞台前，營造溫馨氛圍，展現花蓮慢食文化的多元與深度，廣獲國際友人好評。

▲縣府團隊用心佈置現場，將承載在地特色食材的獨木舟放置舞台前，營造溫馨氛圍。

本次交流課程為期九天，國際學員分組參與慢食廚師、慢食旅遊、保種及婦女團隊等主題，深入花蓮部落進行實地體驗，包括食材採集、傳統料理製作與文化敘事，並於原住民族野菜學校進行成果分享。活動亮點包含義大利總部及琉球組織代表遠端致詞、國際慢食廚師與在地青年交流、紀錄影片花絮播映及特色禮品交換儀式，象徵跨國文化友誼與知識傳承。

▲義大利總部及琉球組織代表遠端致詞。

花蓮縣長徐榛蔚致詞表示，「永續是花蓮的日常」，不僅是一項政策口號，更是縣府持續實踐的重要核心價值。她指出，面對現今快速變遷的政治、經濟與生活節奏，花蓮始終堅持「反璞歸真」的理念，強調人與海洋、大地、土地的共存、共好與共榮。秉持「取多少、用多少」的生活態度，正是對「知福、惜福、造福」精神的實踐。

▲特色禮品交換儀式，象徵跨國文化友誼與知識傳承。

徐榛蔚進一步提到，透過慢食運動，我們能重新體會食物的價值與生命的意義。「食物不只是滋養身體，更承載著時間、土地與文化的智慧。萬物有靈，食材與生物同樣具有生命，值得我們耐心等待，也值得被尊重。」花蓮的永續政策根植於自然與節氣的律動，縣府施政效法老子的思想「人法地，地法天，天法道，道法自然」，順應四時節氣、敬天惜地，與天地同頻共振。這正是花蓮致力營造的生活方式與精神文化，透過節奏緩慢但深具質感的日常實踐，讓人們重新找回自我，重建與自然的平衡。

▲縣長徐榛蔚表示，透過慢食運動，能重新體會食物的價值與生命的意義。

「不要讓快速的工商社會亂了我們的腳步和磁場，」徐縣長強調，花蓮縣政府將持續以「永續是日常」為核心價值，推動在地的永續發展政策，讓更多人看見花蓮、認同花蓮，進而與花蓮一起走向更美好的未來。

參與本次交流的國際慢食代表，來自印尼、泰國、日本、香港、夏威夷、美國、墨西哥、秘魯、韓國等地，包含多位具指標性的發言人。例如，韓國的Haeyoung Kim返國後成立韓國第一個慢食廚師聯盟，墨西哥的Gladys Guadalupe Espinoza Gonzalez則曾為墨西哥總統掌廚，展現慢食與高端料理的結合；義大利慢食組織代表Luis Francisco Prieto也錄製影片表達對花蓮慢食的肯定。

▲為期9天的活動廣獲國際友人好評。

花蓮縣政府持續推動「慢食合作團隊」徵選，鼓勵餐飲、旅遊、小農、樂舞、工藝等跨域組隊，打造花蓮慢食旅遊品牌據點，深化部落飲食文化能量。今年下半年，花蓮將再次舉辦台灣原住民慢食博覽會，結合旅遊體驗、市集展演與國際論壇，展現原民飲食智慧與地方創生成果。誠摯邀請國內外朋友共同參與，持續推動慢食與信仰文化的國際交流，見證花蓮在地飲食文化的永續發展與國際影響力。

