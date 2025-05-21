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華航「雙城遊大禮包」啟動！香港旅客經高雄轉花蓮享10大優惠

▲▼花蓮縣政府持續舉辦各項旅遊活動，展現花蓮獨具魅力的特色觀光。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮縣政府持續舉辦各項旅遊活動，展現花蓮獨具魅力的特色觀光。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為吸引更多國際旅客造訪花蓮，推廣在地觀光資源及商圈發展，花蓮縣政府與中華航空及在地業者合作，自即日起推出「華航旅客限定－花蓮旅遊大禮包」活動，針對由香港出發、經高雄前往花蓮的旅客提供限量1,000份優惠禮遇，單程、來回皆適用，期望帶動更多人潮走進花蓮、體驗在地風情，推動觀光多元化與國際化。

▲▼花蓮縣政府持續舉辦各項旅遊活動，展現花蓮獨具魅力的特色觀光。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

此次專案主要鼓勵預計飛往高雄的香港旅客，在南台灣行程之外，延伸旅遊行程至花蓮。香港旅客可搭乘中華航空至高雄旅遊，再轉乘華信航空至花蓮，享受花蓮高雄雙城旅遊。

▲▼花蓮縣政府持續舉辦各項旅遊活動，展現花蓮獨具魅力的特色觀光。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，華信航空天天皆有高雄往返花蓮的航班，此次縣府攜手中華航空與在地觀光業者推出「華航旅客限定－花蓮旅遊大禮包」活動，提供多項食、宿、遊、購等在地優惠，加強從香港及高雄引客力道，期望吸引更多旅客至花蓮旅遊。

▲▼花蓮縣政府持續舉辦各項旅遊活動，展現花蓮獨具魅力的特色觀光。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

大禮包內容集結10家在地知名品牌與景點優惠，在伴手禮方面提供4項好康，讓旅客將花蓮的美味帶回家：於花蓮市伴手禮名店如洄瀾薯道等消費即贈送香Q小麻糬一包、一品醇醬油提供50元現金抵用券品嚐在地濃郁醬香、洄瀾醬人送您現金折價卷300元，帶走在地好風味、將軍府伴手禮店「喜歡采風」消費不僅贈送綜合小禮包，在打卡後加贈清涼冰棒，讓遊客帶走花蓮的滿滿心意。

▲▼花蓮縣政府持續舉辦各項旅遊活動，展現花蓮獨具魅力的特色觀光。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

旅遊與住宿優惠同樣精彩，涵蓋景點、住宿與美食等多重享受，鯨世界賞鯨提供8折優惠、福容大飯店-花蓮館推出住房專案95折優惠，週一至週四更有限量升等海景房，盡覽海天一色絕美海景；另外還有花蓮海洋公園門票抵用卷、七星潭東昌漁村「漁夫俱樂部」海鹽霜淇淋、將軍府飲料店「將軍淬」全品項飲品買一送一等好康。

▲▼花蓮縣政府持續舉辦各項旅遊活動，展現花蓮獨具魅力的特色觀光。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣政府持續舉辦各項旅遊活動，「2025年曼波新城太平洋國際疊石藝術季」現正於七星潭賞星廣場旁海灘，活動內容豐富多元，涵蓋親子疊石挑戰賽、國內疊石藝術創作比賽、國際內外疊石藝術展、美食市集、音樂演出與石藝展覽等，疊石作品將展出至八月底。七八月還有夏戀嘉年華、花蓮FUN暑假等大型活動，8月2日及23日分別在富里鄉羅山展售中心草坪及七星潭等地舉辦「星光音樂會」，結合音樂演出、天文解說、地景特色與在地產業，展現花蓮獨具魅力的星空觀光。近期山嵐號觀光列車也已啟航，停靠壽豐、玉里等站，以鐵道帶動地方產業、文化及觀光的整體發展。

此外，為鼓勵更多國際旅客深入體驗花蓮之美，花蓮縣政府特別推出「永續遊花蓮」旅遊獎勵方案，即日起至2025年11月底止，外籍人士人數達12人以上之團體於花蓮停留兩晚（含）以上的住宿與行程，旅行社即可申請每人新台幣2,000元至4,000元不等之旅遊補助，詳細方案內容可至「永續遊花蓮」官方網站查詢https://hltrip.tw/agency/
 

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