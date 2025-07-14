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丹娜絲颱風肆虐　屏東縣府團隊前進台南、嘉義救災

▲屏東縣政府連日動員前進台南與嘉義災區協助救援與清理作業。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府連日動員前進台南與嘉義災區協助救援與清理作業。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

丹娜絲颱風重創南台灣，屏東縣政府連日動員工務處、環保局、水利處、社會處、勞青處及消防局等單位，前進台南與嘉義災區協助救援與清理，並調撥生活物資支援物資銀行，展現縣市互助與人情溫暖，在風雨過後為災民點燃希望曙光。

▲屏東縣政府連日動員前進台南與嘉義災區協助救援與清理作業。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府連日動員前進台南與嘉義災區協助救援與清理作業。（圖／屏東縣政府提供）

丹娜絲颱風肆虐南台灣，台南、嘉義都傳出嚴重災情，基於人溺己溺、互相扶持，屏東縣政府連日來出動工務處、環保局、水利處、社會處、勞青處及消防局義消等單位，包含人力、機具和物資，前進台南市及嘉義縣的受創嚴重地區支援，傳遞溫暖及縣市互助力量，讓災區民眾知道「你們不孤單」！

屏東縣上週五已先派遣2組工作團隊22人及多項重型機具，前往台南協助加速災後清理與環境復原工作，週六假日再動員進一步支援，包括台南市學甲區、後壁區、鹽水區、東山區、柳營區、白河區、北門區，及嘉義縣義竹鄉、水上鄉、東石鄉等地區。

截至今（14日）日統計，工務處出動109人次，及山貓機具、小怪手、120型 (含夾具頭)、3.5噸卡車、16噸以下傾卸車、小發電機、20噸傾卸車、板車、抓斗車等重型機具，協助學甲至六甲道路、171及174線道救援；環保局出動14名人員及抓斗車、山貓、鏈鋸機等，其中除了縣府團隊及開口契約廠商外，里港鄉公所、九如鄉公所、東港鄉公所及民間也支援13台抓斗車，共同加速災後環境清理作業。

丹娜絲颱風也橫掃正當產季的文旦，勞青處號召青年朋友到台南麻豆幫忙文旦農清理落果，讓果農可以趕快進行消毒修枝，以免落果發霉發酵，影響後續復耕作業。

救援行動今日持續進行，屏東縣消防局由第ㄧ大隊長陳昆武帶領20位警、義消同仁至台南市白河區協助災後復原工作，義消第一大隊長張瑞文恰巧在台南市白河附近工作，也號召7、8位員工響應，一起加入救援行列。

另嘉義縣物資銀行傳出庫存吃緊，縣府社會處也從縣內幸福物資銀行調度上百份麵條、罐頭、營養品、泡麵、成人看護墊、衛生紙、濕紙巾、洗髮精、沐浴乳及保久等生活物資，今天中午出動專車送往嘉義縣物資銀行，避免弱勢家戶斷炊。

周春米縣長指出，災後重建刻不容緩，大家在這塊土地上同舟共濟，互助精神非常重要，縣府團隊配合當地縣市政府救援，從民宅、道路到校園，哪裡有需要就往哪裡去，齊心協力幫助災民重建家園，希望盡快度過難關。

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