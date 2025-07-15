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社會 社會焦點 保障人權

丹娜絲過後上山巡水塔失聯　警消聯手獵人勇士成功救援

▲滿州消防分隊找到戴男。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲滿州消防分隊搜尋戴男。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

戴姓男子日前上午上山巡視水塔後失聯，無手機聯繫、疑似迷途。滿州消防分隊得知冒險夜搜未果，翌日清晨再集結消防、警方、村民與高士獵人共24人，輔以空拍機展開擴大搜索，終於13日下午成功尋獲迷途男子，幸未受傷。專業應變與民力合作寫下救援佳話。

▲滿州消防分隊找到戴男。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲滿州消防分隊找到戴男。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲滿州消防分隊找到戴男。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府消防局滿州分隊於7月12日晚間20時47分接獲勤指中心派遣轄區內有民眾失蹤協尋案件，立即出動2車4人前往搜尋，第一梯次由小隊長黃宥甯率員馳赴現場，由於現場已天色昏暗，但救援緊急，在迅速掌握情資後，警消立即與村民集結前往失蹤人員可能前往處找尋。

經報案者同住友人表示，走失人員為戴姓男子，7月12日早上9時許欲上山巡視水塔維修情形，直至天色昏暗仍未歸，維修水塔人員下山亦未見到該戴姓民眾。疑似中途迷失方向，身上也未帶手機無法聯繫，搜救人員立即深入山區搜索，惟連日颱風大雨過後，現場滿地泥濘且雜草叢生，好幾處需過溪，非一般有人在行走之路徑，搜索不易，考量戴男感冒且腳力不佳，搜救人員推進至崩壁處因天色昏暗視線不良即折返，搜索至晚間23時未果，與其友人溝通危險性後決定於隔日早上7時再集結尋找。

13日早上7時由消防局第四大隊長黃基峰擔任指揮官，隨即調度消防、警察、港仔村村長及高士部落獵人勇士共計約24人，再次於失蹤山區擴大搜索。由於懷疑迷途者失足昏迷無法回應，現場輔以空拍機於空域找尋地形落差大可能跌落處，指揮官黃大隊長並同時指揮地面部隊分三組進行地毯式搜索，經努力不懈地尋找，終於在同日下午15時40分許，一組搜尋人員聽到迷途者微弱地回應聲，但礙於地形需下切山壁不易接近，便電告其他組別設法接近，最終在人員多次搜索經過的路線中某處樹林茂盛無路跡的山壁下切處找到他。

由警消下切約10公尺將他帶回正確路徑並予以檢傷及補給品，所幸他意識清楚、無外傷；他表示無需就醫，回家休息即可。

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