快訊／國光客運司機疑分心撞前車2傷　乘客不敢再搭換車離開

▲國道1號15日晚間發生4車連撞事故。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者楊永盛、鄒鎮宇／苗栗報導

國道一號北上92.2公里今日晚間發生4車連環車禍，事故涉及一台遊覽車、兩台大貨車及一台小客車。救援人員於15日晚間8時25分抵達現場，確認遊覽車司機受困駕駛座，車內6名乘客中有1人輕傷。

消防局表示，救援行動持續至晚間8時43分，遊覽車司機已成功脫困，並由救護人員送往東元醫院治療，其傷勢為腹部疼痛，意識清楚且生命徵象穩定。輕傷乘客則因下巴2公分外傷，同樣送往東元醫院，狀況穩定。

事故現場於晚間8時56分完成拖吊作業，未受傷的5名遊覽車乘客已安排接駁，其中4人搭乘下一班開往台北的國光客運，另1人不願意再搭乘國光客運，選擇自行離開。事故處理完畢，現場交通已恢復正常。

【23:00更新】

警方表示，國光客運的陳姓男子（56年次）駕駛營業大客車，於上述時、地疑因分心駕駛未注意前方路況，追撞前車彭男（60年次）駕駛營業全聯結車而肇事。

警方呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

▼國光客運司機受困。（圖／記者楊永盛翻攝）

