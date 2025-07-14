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農漁民災後求援！　陳亭妃籲中央從寬補助、調整農保與貸款限制

▲立委陳亭妃呼籲中央鬆綁農保與貸款制度，從寬協助台南災後農漁民重建。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃呼籲中央鬆綁農保與貸款制度，從寬協助台南災後農漁民重建。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創南台灣，台南地區農漁業損失慘重，基層農民紛紛反映災後重建困難重重，民進黨立委陳亭妃14日公開呼籲中央政府應從寬認定補助條件、鬆綁貸款與農保制度門檻，實質協助第一線農漁民走過災後難關。

▲立委陳亭妃呼籲中央鬆綁農保與貸款制度，從寬協助台南災後農漁民重建。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃指出，農民目前最急切的需求包括：溫網室重建及農膜更換補助比例提高至2/3、將溫網室損害納入政策保險範圍、貸款展延比照疫情期間可本息展延2年等。同時也呼籲，針對重建期間暫時外出工作超過基本工資1.25倍而遭取消農保資格的制度設計，此次風災應列為例外處理，避免傷上加傷。

▲立委陳亭妃呼籲中央鬆綁農保與貸款制度，從寬協助台南災後農漁民重建。（記者林東良翻攝，下同）

此外，農民反映過去曾辦理政策貸款者無法再次申請展延與寬限期，形同受罰。陳亭妃也要求農業部公告本次風災為特殊災情，應排除相關限制、讓貸款機制發揮支援功能。她表示，部分訴求農業部可直接透過行政調整執行，有些則須公告明定，也有部分制度性限制需透過修法才能解套，她會在立法院全力提案爭取。

▲立委陳亭妃呼籲中央鬆綁農保與貸款制度，從寬協助台南災後農漁民重建。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃強調，這次風災對農漁民衝擊非比尋常，復耕復漁的路本就困難重重，若制度限制再加諸其上，會讓重建更艱辛。她呼籲行政機關站在基層立場思考、傾聽在地聲音，讓災後協助政策不只是數位上的補貼，而是讓農漁民能「真的站起來」。

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