中共官媒操作普發1萬現金案　昔贊助統促黨罷昶＋操作四大公投

▲立法院在國民黨主導下， 三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》 。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

立法院在國民黨主導下，三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中2350億元為全民普發現金1萬元，但排除撥補台電1000億元。對此，中共官方媒體臉書粉專《今日海峽》隨即發文支持；至於《今日海峽》的背景，其背後是「福建省廣播影視集團」，製作的海峽系列，主責對台操作認知戰，有被檢調公開的實際案例，包括統促黨成員接受贊助，操作四大公投案與林昶佐罷免案。

《今日海峽》日前透過臉書發文指出，「賴清德不知發一萬新台幣能用多久？但是我知道能大約可以用十個月的電費」，並配上一張圖片，上圖為發補台電，1000億元給的是台電不是員工；而下圖為補發一萬，員工和大家都能拿到一萬元。

有關《今日海峽》的背景，其背後是「福建省廣播影視集團」，製作的海峽系列，就是專門對台執行認知操作與對台統戰工作。實際的案例，可追溯至2022年，根據檢調起訴的公開內容，2022年中華統一促進黨中央委員、發言人張孟崇收到來自福建省廣播影視集團卓姓記者的訊息，指示「罵林昶佐」，並且要在抖音、Youtube跟臉書平台分享；而張孟崇以福建提供的腳本進行錄影，後續還要經過福建省廣播影視集團相關部門審核；同日，張孟崇也傳送老婆的帳戶給卓姓記者。

根據檢調的調查，張孟崇夫婦是以記者提供腳本、張孟崇錄製並上傳影片，再由福建省廣播影視集團相關部門審核的模式，來操作包括「四大公投案」和「林昶佐罷免案」，而福建方面依案支付贊助。根據張孟崇在台灣以銀聯卡提領的贊助金，就有84萬元新台幣，而嘉義地檢署檢察官則於2024年10月25日，正式起訴張孟崇和他的妻子。

另外，在2024年總統大選期間，亞洲事實查核實驗室（Asia Fact Check Lab, AFCL）揭漏，《指傳媒》假民調案，並直指背後操控假民調發佈的，正是海峽導報等相關人士。

事實上，福建對台統戰，可統稱為「福建網絡」，且可以區分為「福建廣播影視集團」、「福建日報報業集團」二大團體。首先，「福建廣播影視集團」，轄下有東南衛視、海峽衛視、福建電視台、融媒體資訊中心，知名的「台海時刻」頻道，就是其製播的內容，主責對接電視、廣播或影音平台，包括台灣內部的電視台；而「福建日報報業集團」轄下則為海峽導報，主責是傳統媒體、網路平面媒體。