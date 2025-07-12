全民普發一萬塊　他1原因「想拒領」嘆：可以用在更好的地方

▼示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

立法院國民黨團提出的「普發一萬現金」11日在院會中完成三讀，就有網友表示，對於政府普發的一萬元補助，自己內心其實無法坦然接受，因為覺得這筆錢應該用在更有需要的地方，例如台電、警消、護理師或社工等單位，所以想知道自己是否可以選擇「拒領」，貼文引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「可以拒領一萬元嗎？」文中指出，這筆補助雖然人人有份，但他認為這些錢如果能轉投資給台電、警察局、消防局等單位會更有意義，「這一萬元我覺得可以用在更好的地方，台灣電力公司、警察局、消防局、護理師、社工單位，我覺得這些地方更需要我這$10,000」，文末直呼「請問我可以拒絕嗎？」

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貼文引發討論，就有人傻眼直呼，「你自己捐不就好了」、「不領就好啦，錢就會充公」、「可以不領啊，但是不領後，這一萬到誰手上就不知道了」、「等大家都有得領的時候，你就會跟著領了」、「切結書格式快弄一下，不領的人簽啊！直接捐」、「你可以花在你覺得有意義的地方，第一次參加喔？」

還有網友開酸，「你不領我來領，我會用在正確的地方」、「可以 不要領就好，不要特地發文。還特地發文，你大概還是會去領」、「不領就不領，不用在這PO文」、「拒領不如領了捐出去比較真實，天真」、「別唬爛欸！到時記得秀匯款證明嘿」、「只要普發1萬，你講的這些人不就全部都領得到了嗎？」